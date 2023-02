Liquidatie na geënsceneerde aanrijding

Connect on Linked in

Om de liquidatie van de 29-jarige Keyvan Pishbin, uit Aken in Duitsland, uit te voeren hebben de daders een aanrijding in scene gezet. Dat gebeurde op zondag 2 mei 2021 in Hoensbroek. De politie heeft zeker vier aanhoudingen verricht maar denkt dat er nog mededaders vrij rondlopen. Ook de vraag wie de schutter was is volgens de politie nog onbeantwoord.

Drugshandel

Het motief zou kunnen zijn dat Keyvan Pishbin in ieder geval in het verleden in de drugshandel zat. Hij had met een vriend op zijn laatste dag een ontmoeting in Breda, die misschien ook met drugshandel van doen had.

Toen de twee rond 17.00 in de buurt van Hoensbroek terugreden naar Duitsland reed er een kleine truck met oplegger om personenauto’s te vervoeren voor hen. Plotseling remde die truck zo hard dat er een aanrijding ontstond. Om de schade af te handelen, reden Pishbin en de vriend achter de truck aan naar de Schuureikenweg daar in Hoensbroek. Onderweg belden ze de politie om te komen helpen.

Golf

Voordat de politie arriveerde stopte er een witte Volkswagen Golf en werd Pishbin neergeschoten, en overleed hij niet lang daarna aan zijn verwondingen.

Iedereen behalve de vriend van het slachtoffer sloeg op de vlucht. De truck en de witte VW Golf verdwenen in de richting van Heerlen. Een getuige zag een aantal mensen er te voet vandoor gaan, onder wie een man die een helm vasthield.

In juni 2022 kwamen er geruchten naar buiten dat Pishbin zou zijn bedreigd. Direct na de moord was er sprake van dat misschien een conflict tussen motorclubs de achtergrond van de liquidatie was.