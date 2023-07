Tweede verdachte (24) opgepakt voor dodelijke schietpartij Vlaardingen

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdag een 24-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Vlaardingen waarbij de 30-jarige Farchentley Wawoe om het leven kwam. Eerder werd een 17-jarige verdachte aangehouden, die inmiddels is vrijgelaten maar nog wel verdachte is.

(Beeld: JBMedia)

De tweede verdachte werd zaterdagmiddag op straat aan de Vuurplaat in Rotterdam aangehouden. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de 24-jarige man uit Vlaardingen.

Eerste verdachte

Maandagavond werd in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij al een 17-jarige verdachte uit Vlaardingen aangehouden, maar uit onderzoek door het Team Grootschalige Opsporing bleek dat deze jongen niet de schutter was. Hij is na enkele dagen vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak.

Afpersing en celstraf

Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Vlaardingen is de 30-jarige Farchentley Wawoe. Hij is er eerder van beschuldigd betrokken te zijn geweest bij de afpersing en bedreiging van een gezin, aan de Hoflaan in Vlaardingen, in augustus 2021. Daarbij werd hun huis beschoten en kregen zij dreigende berichten. Wawoe kreeg onlangs zes maanden celstraf in die geruchtmakende zaak. Ook moest hij nog voor de rechter verschijnen voor een gewelddadige diefstal en voor wiethandel.

De politie onderzoekt wat het mogelijke verband is tussen de afpersingszaak en de dodelijke schietpartij.

Farchentley Wawoe kwam maandag 3 juli rond 17.45 om het leven door schoten. Het incident vond plaats op een parkeerplaats voor een flat aan de Johannes van Bijnenstraat, op de kruising met de Samuel Esmeijerstraat.