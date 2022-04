‘Liquidatieverdachte nu ook gelinkt aan Beuningse vergismoord door haarspoor’

Connect on Linked in

De 21-jarige Amsterdammer die op 20 juni in zijn cel is aangehouden in het onderzoek naar de vergismoord op Mehmet Kilicsoy in Beuningen is verdachte Jurviën M. Hij zat al vast voor het medeplegen van de moord op Rachid Kotar (39) in Amstelveen, eind 2019. Dat schrijft NU.nl.

Jurviën M. kwam bij de politie in het moordonderzoek naar Mehmet Kilicsoy al langer in beeld op basis van sporen. Directe aanleiding is de vondst van een haar in een Volkswagen Transporter, die volgens de politie door de schutters is gebruikt.

Vluchtauto

Het OM maakte in december 2021 al bekend dat M. een rol zou hebben gespeeld bij de Beuningse vergismoord op Kiliçsoy. Volgens justitie zou hij de opdracht hebben gekregen een Renault Megane te lokaliseren die later in Beuningen werd gebruikt als vluchtauto. Deze gestolen auto zou M. hebben geregeld in opdracht van vermeend moordmakelaar Jomairo D. (28) uit Amsterdam, stelt justitie.

In deze zaak werden eerder al zeven verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Daarnaast werden er ook al drie verdachten opgepakt die auto’s gestolen zouden hebben die bij de aanslag in Beuningen gebruikt zijn.

Rachid Kotar

De politie liet maandag al weten dat een 21-jarige man uit Amsterdam in zijn cel was aangehouden, aangezien hij ook in een ander moordonderzoek verdachte is. Dat gaat om de moord op Rachid Kotar in Amstelveen. Jurviën M. was toen net meerderjarig. Volgens justitie probeerde op die namiddag in december 2019 eerst Jonathan C. (27) op Kotar te schieten maar zijn wapen weigerde, waarna M. het slachtoffer zou hebben doodgeschoten.

Justitie gaat ervan uit dat de moord op Kotar het gevolg was van een vete tussen twee criminele groepen: die rond Ridouan Taghi en de erfgenamen van de in 2014 doodgeschoten Samir Bouyakhrichan.