Man (58) gewond bij steekpartij in woning Boxmeer

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in een woning aan de Leeuwerik in Boxmeer is donderdagnacht een 58-jarige man uit die plaats gewond geraakt. Hij ligt in het ziekenhuis en is aanspreekbaar. Het is niet het eerste geweldsincident in de straat. Tweeënhalf jaar geleden werd de 29-jarige Tommy Reijnen doodgeschoten na een mislukte ripdeal van 100 gram wiet.

Agenten kwamen vannacht rond 02.30 af op een melding van een steekpartij aan de Leeuwerik. Daar werd de 58-jarige bewoner gewond aangetroffen. Er is nog geen verdachte aangehouden.

De politie meldt dat het slachtoffer is het ziekenhuis ligt en dat er later een verklaring van hem wordt opgenomen. De recherche doet onderzoek en sporen worden onderzocht. Over een aanleiding is nog niets bekend.

Dodelijke schietpartij

Op 2 september 2020 kwam in de Leeuwerik in Boxmeer een 29-jarige man uit Siebengewald om het leven bij een schietpartij op straat. Het slachtoffer, Tommy Reijnen, werd op de bewuste avond in een steeg doodgeschoten door Toby K. (toen 19) uit Vortum-Mullem, na een mislukte drugsdeal om een partij wiet van 100 gram.

Dat vertelde een 23-jarige man uit Boxmeer eerder tegen Crimesite, die zelf ook werd beschoten maar niet gewond raakte. Reijnen verscheen op de fiets naar de afspraak en werd onder vuur genomen door Toby K., toen Reijnen en zijn vriend de drugs wilden rippen. Reijen werd in een steeg drie keer in zijn rug geraakt, waarna K. zijn hele magazijn (vijf kogels) uit een semiautomatisch vuurwapen leegschoot op het andere slachtoffer.

8 jaar cel

In april 2021 werd Toby K. tot 8 jaar cel veroordeeld voor doodslag en poging tot doodslag. De eis van justitie was 14 jaar cel, maar de rechtbank oordeelde dat er sprake was van een ‘onmiddellijk dreigend gevaar’, waartegen de Vortummer zich mocht verdedigen.

Makkelijk doelwit

Uit politieonderzoek bleek dat Reijnen en de 23-jarige man uit Boxmeer ‘antecedenten’ hadden voor wapenbezit. K. zag hen als twee vrienden aan wie hij een vriendendienst wilde leveren. Reijnen en zijn kompaan zagen hem volgens de rechtbank kennelijk als ‘een makkelijk doelwit’ en maakten ‘schaamteloos misbruik’ van K. door hem een nauwe steeg in te lokken met de bedoeling om hem te beroven.