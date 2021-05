Marbella: leiders bende horlogerovers opgepakt (UPDATE)

Connect on Linked in

In Marbella zijn een Algerijn (27) en een Marokkaan (41) gearresteerd die het afgelopen jaar in Marbella met geweld 13 zeer dure horloges van de eigenaar afhandig zouden hebben gemaakt. Ze deden zich meestal voor als reguliere klanten van luxe restaurants om hun slachtoffers uit te pikken. Daarna werden die gevolgd en beroofd.

Puerto Banús

De twee gaven volgens de Spaanse Nationale Politie leiding aan een criminele organisatie. Zij waren degenen die de slachtoffers uitkozen en opdracht gaven voor de beroving. Het onderzoek “Coco Chanel” is vorig jaar in januari begonnen na de melding van een gewelddadige diefstal. Daarna bracht de politie nog twaalf andere overvallen in kaart. De meeste werden gepleegd rond horeca-gelegenheden in het uitgaansgebied van de mondaine jachthaven Puerto Banús.

Valse identiteitsbewijzen

Als de slachtoffers de etablissementen verlieten brachten ze andere leden van het netwerk op de hoogte die de overvallen uitvoerden. Dat gebeurde door het horloge van de pols te trekken, de band te breken of door geweld te gebruiken als het slachtoffer zich verzette. Na de roof stonden huurauto’s klaar die met valse identiteitsbewijzen waren gehuurd.

De buitgemaakte horloges hadden een waarde van tussen 7.000 en 69.000 euro.

De hoofdverdachte beschikte over negen valse identiteitsbewijzen. Het vermoeden is dat hij zich ook in andere landen schuldig heeft gemaakt aan vergelijkbare berovingen. Er zijn zeven horloges, 16 mobiele telefoons, en paspoorten en verblijfs- en rijbewijzen uit verschillende landen in beslag genomen.

Zie ook:

Politie: Nederlander rolde duur horloge op Ibiza

‘Broers rolden dure horloges met voetbalmethode’