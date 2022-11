Marineschip pakt 630 kilo drugs in Caraïbische Zee

Connect on Linked in

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland heeft vrijdagochtend samen met de kustwacht Curaçao een drugstransport van ruim 630 kilo onderschept in de Caribische Zee. Dat meldt Defensie Caribisch Gebied maandag op Twitter. Of het gaat om een cocaïnetransport is niet bekendgemaakt.

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland onderschepte vorige maand nog twee drugstransporten. Bij de twee acties is 900 kilo cocaïne onderschept.

Marinschip Zr.Ms. Holland is sinds oktober als stationsschip actief in het Caribisch gebied, net als in de winter van vorig jaar. Eén van de taken is het assisteren van andere landen bij de controle op drugstransporten. De afgelopen maanden patrouilleerde Zr. Ms. Groningen op de route tussen de Venezolaanse kust en de Verenigde Staten.