Grote dna-afname in onderzoek Bende van Nijvel

34 jaar na de laatste overval van de Bende van Nijvel, in 1985 op de Delhaize van Aalst – acht doden – gaat de Belgische justitie nog dna afnemen bij honderden mensen, onder hen (voormalige) criminelen, aldus Belgische media. Dat materiaal zal vergeleken worden met dna uit het stokoude dossier.

28 doden

Bij de overval in Aalst werden de acht slachtoffers op willekeurige wijze geliquideerd. In totaal schoot de Bende van Nijvel in twee periodes in de jaren tachtig 28 mensen dood bij aanslagen op supermarkten. De daders zijn nooit gepakt.

Dit is voor Belgen extra frustrerend omdat er sterke aanwijzingen zijn dat de Bende werd aangestuurd door hooggeplaatste personen die politieke motieven hadden.

Het onderzoeksdossier van miljoenen pagina’s bevat twee volledige dna-profielen die van daders moeten zijn. Daarom wil het parket nu alsnog het dna afnemen van enkele honderden mannen en vrouwen, veelal mensen met een strafblad. Twee oud-criminelen, Leopold Van Esbroeck en Philippe De Staercke, deden dat al.

Geen wanhoopspoging

Welke personen op de lijst staan wil officier van justitie Eric Van der Sypt niet zeggen:

Het gaat zowel om mensen uit het dossier die nog nooit dna afstonden, als om mensen die dat wél al deden. Want de vraag bij die laatste groep is: hoe werden die stalen al die jaren bewaard? We willen zeker zijn dat we een goede basis hebben om op te werken. De dna-technologie van vandaag biedt ook veel meer mogelijkheden. Zo kon een gemengd profiel vroeger niet uit elkaar worden gehaald. Nu wel.

Van der Sypt zegt dat de grote dna-operatie geen wanhoopspoging is maar een weloverwogen strategie. In het belang van het onderzoek wil hij daar echter niet meer over zeggen.

Aan de betrokkenen zal worden gevraagd om hun dna vrijwillig af te staan. ‘Wie weigert, maakt zich vanzelfsprekend verdacht. In dat geval kan de onderzoeksrechter een dna-afname afdwingen’, zegt Van der Sypt.

