Rechtbank stelt medeverdachten Piet S. op vrije voeten (UPDATE)

De rechtbank in Den Haag heeft de voorlopige hechtenis van zes van de twaalf verdachten in de grote strafzaak “Taxus” tegen Piet S. en medeverdachten geschorst. De rechtbank weegt vooral mee dat er nog geen zicht is op een datum voor een inhoudelijke behandeling. Het Openbaar Ministerie denkt dat die mogelijk in het laatste kwartaal van 2022 kan beginnen.

2016

De verdachten en Piet S. zijn verdacht van deelneming aan een criminele organisatie die op grote schaal in verschillende soorten drugs handelde, en ook van witwassen. Het onderzoek Taxus is al begonnen in 2016 en is volgens het Openbaar Ministerie het grootste lopende onderzoek van dit moment, met een enorm dossier. Het einddossier wordt niet voor het eind van dit jaar verwacht, onderzoek door de rechter-commissaris zal daarna nog vele maanden in beslag nemen.

De rechtbank liet dinsdag doorschemeren niet te denken dat zelfs het streven van eind 2022 voor de inhoudelijke behandeling kan worden gehaald. Onder de personen die zijn geschorst is Freddy, een zoon van hoofdverdachte Piet S.

Sleutelfiguren

Het Openbaar Ministerie wilde dat alle verdachten vast zouden blijven zitten. Volgens het OM zijn ze allen te beschouwen als ‘sleutelfiguren’ van de criminele organisatie van Piet S.. Het Openbaar Ministerie gaat uit van een strak door S. aangestuurde organisatie. De rechtbank zei de verdenkingen wat betreft het belang van de geschorste verdachten in de organisatie wat lager in te schatten dan het OM doet.

Het bewijs in de zaak komt onder meer van door de recherche gekraakte EncroChat-gesprekken, geheime opnames (ovc) van gesprekken en een politie-infitratie in Spanje.

