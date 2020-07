‘Amsterdammer wordt vervolgd voor liquidatie Amsterdam-Osdorp’

Connect on Linked in

De Amsterdammer Khalid J. (35) zal voor de rechter moeten verschijnen aan voor aansturen van de liquidatie van Massod Amin Hosseini, alias “Jack Sparrow”. Die werd op 3 september 2014 doodgeschoten aangetroffen in zijn auto op het Pisuissehof in Amsterdam-Osdorp. Het Parool was donderdag bij een zitting van de Amsterdamse rechtbank waar J. moest voorkomen voor het lidmaatschap van een criminele organisatie met liquidaties als oogmerk.

Dubai

Khalid J. werd dit jaar door Dubai uitgezet en naar Nederland gebracht.

Het Openbaar Ministerie ziet bewijs dat J. in vijf gevallen (al dan niet uitgevoerde) liquidaties zou hebben aangestuurd, soms in samenwerking met Iliass K. (32) en Gökhan C. (32). De aanwijzingen liggen vooral in gekraakte pgp-berichten die de politie in handen heeft gekregen. Justitie denkt dat Khalid J. samen met anderen behoorde tot de groep van Gwenette Martha (in 2014 doodgeschoten) die een conflict uitvocht met een groep onder leiding van Omar Lkhorf (inmiddels tot levenslang veroordeeld).

Eggermont

De Amsterdamse Iraniër Massod Amin Hosseini was één van de personen die liquidaties zou hebben uitgevoerd. Justitie denkt dat hij degene was die in 2014 de niet criminele huisvader Stefan Regalo Eggermont doodschoot in de Conradstraat in het oostelijk deel van het Amsterdamse centrum. Lkhorf was eigenlijk het doelwit. Deze ernstige vergissing zou Hosseini ernstig zijn aangerekend door Khalid J. en zijn kompanen.

Er is een bericht verstuurd waarin het volgende wordt gezegd over die aanslag:

Bro Jack heeft grote fout gemaakt serieus heel groot bro serieus bro serieus man is niet die man is niet die kenteken is niet die auto bro sanggggg ben gwn dood geschrokken.

(zie ook Mogelijk alternatief scenario achter vergismoord Eggermont).

Morgen

De in een Spaanse cel overleden Amsterdammer Dennis “Demis” Mongen zou hebben besloten dat Amin Hosseini dood moest en overlegde daarover het Khalid J., aldus de recherche, die toestemming zou hebben gegeven (‘gassen’, in een pgp-bericht).

Advocaat Leon van Kleef van Khalid J. wil dat de rechtbank J. niet voor deze moord in voorlopige hechtenis laat nemen, zoals de officier van justitie heeft gevraagd. Van Kleef vindt dat de verbrokkelde stukjes pgp-berichten het bewijs voor moord tegen zijn client allerminst rond maken.

De rechtbank zal later beslissen over de hechtenis van J.. Medio september is er weer een zitting gepland.