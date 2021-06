Ruim 300 mensen beveiligd in verband met bedreiging fruitbedrijf

Print This Post

Tussen de 300 en 400 (ex)medewerkers, directieleden en hun familie van fruitbedrijf De Groot uit Hedel krijgen op één of andere manier bescherming van de politie. De Telegraaf schrijft dat nog nooit voor zoveel mensen in één zaak beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De maatregelen variëren van extra surveillance tot verblijf in geheime safe houses.

Sinds medio 2019 is de directie van het bedrijf bedreigd door personen die in de cocaïnehandel zitten. Zeker vijftien keer werden huizen beschoten, branden gesticht en explosieven neergelegd bij woningen van werknemers. Een reeks verdachten is ervoor veroordeeld en vervolgd. Toch lijken de incidenten niet te stoppen.

Komende week gaat de zaak tegen Ali G. weer verder. Justitie ziet hem als de hoofdverdachte in de affaire. Ook tijdens zijn detentie zijn de incidenten doorgegaan.

Deze week werd bekend dat justitie Ali G. in januari toezegde af te zien van vervolging als hij zou helpen onderhandelen met de bedreigers. Dat bleek een smoes te zijn geweest.

Hoe de afpersing samenhangt met transporten van cocaïne in containers van De Groot is onduidelijk.

Zie ook:

De Marokkaanse vriendin en het fruitbedrijf