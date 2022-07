Mexicaanse drugsbaron Caro Quintero (69) opgepakt in Sinaloa (VIDEO)

Connect on Linked in

De Mexicaanse drugsbaron Rafael Caro Quintero (69), die op de Most Wanted-lijst van de FBI stond, is gearresteerd in de noordwestelijke staat Sinaloa. Hij werd opgepakt door elitetroepen van de Mexicaanse marine. Een speurhond vond hem in de struiken bij een bergdorp. De VS heeft om de onmiddellijke uitlevering van Quintero gevraagd.

Moord DEA-agent

Rafael Caro Quintero was een van de drie oprichters van het machtige Guadalajara-drugskartel. Hij zat 28 jaar vast voor de moord op Enrique Camarena, voormalig agent van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA). Deze DEA-informant werd in 1985 ontvoerd, gemarteld en vermoord. Het motief was mogelijk de ontdekking en vernietiging van een enorme wietplantage van Quintero door DEA-agent Camarena.

De moord zorgde destijds voor spanningen tussen de VS en Mexico en werd later gedramatiseerd in de Netflix-serie Narcos: Mexico.

Vormfout rechtbank

In 2013 heeft een Mexicaanse rechtbank de 40 jaar celstraf van Quintero ingekort en hem vrijgelaten, omdat de rechtbank oordeelde dat hij in een staat had moeten worden berecht in plaats van een federale rechtbank. De uitspraak werd later vernietigd door het hooggerechtshof, maar toen was Quintero al ondergedoken.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten hield Quintero, bijnaam “el Narco de Narcos” (de drugsbaron der drugsbaronnen) zich alweer snel bezig met drugshandel en runde hij de afgelopen jaren een tak van het Sinaloa-kartel.

Most Wanted-lijst

Quintero stond sinds 2018 op de Most-Wanted-lijst van de FBI met daarop de top 10 van meest gezochte personen. De staat Washington loofde 20 miljoen dollar (17 miljoen euro) uit voor informatie die leidde tot zijn arrestatie.

De arrestatie van Quintero is symbolisch belangrijk voor de VS en de DEA, hoewel hij niet langer wordt beschouwd als een kopstuk in de internationale drugshandel.