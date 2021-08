Mexicanen ook betrokken bij drugslab Eemnes

Connect on Linked in

Voor het drugslab dat in februari 2020 werd ontmanteld in Eemnes worden twee Mexicanen vervolgd. Het zijn dezelfde Mexicanen die in juni 2020 werden opgepakt bij een drugslab in Herwijnen zo blijkt uit berichtgeving van het AD. In beide zaken worden onderschepte Encrochat-berichten als bewijs opgevoerd.

In beide drugslabs werd crystal meth geproduceerd.

Tina

Volgens het Openbaar Ministerie werd in het drugslab in Eemnes gedurende de paar maanden dat het in bedrijf was zo’n 2500 kilo crystal meth geproduceerd. De drugs, ook wel Ice of Tina genoemd, hadden volgens justitie een straatwaarde van een slordige 200 miljoen euro. Bij de inval door zwaarbewapende agenten in kogelvrije vesten werden grote hoeveelheden chemicaliën aangetroffen waaronder 1220 liter zoutzuur, 173 kilo natriumhydroxine, 140 liter methanol, 500 kilo wijnsteenzuur, 90 liter aceton en 8 kilo kwikchloride. Ook werd er voor 16 miljoen euro aan kant-en-klare meth gevonden. Het crystal meth-lab werd ontdekt na een anonieme tip. Behalve een 66-jarige man werden er geen verdachten aangehouden.

Caravan

Enkele maanden later werd ook in Herwijnen een crystal meth-lab ontdekt. Daar werden naast verschillende soorten chemicaliën ook twee Mexicanen aangetroffen: Moses en Fernando. De 26- en 46-jarige verdachten, afkomstig uit provinciesteden in Mexico, woonden in een caravan bij het drugslab. Daar werd voor hen eten en drinken gebracht. De verdachten zeggen dat ze nauwelijks bewegingsvrijheid hadden. Volgens het OM maakten Moses en Fernando deel uit van een groeiend aantal drugskoks dat vanuit Mexico naar Europa wordt gestuurd.

Slachtoffers

De advocaat van de twee Mexicanen stelt dat haar cliënten geen dader maar slachtoffer zijn: ‘Ze hadden geen andere keus dan hierheen te komen en hun werk te doen voor het kartel. Hun families zouden het anders bezuren en iedereen weet wat dat betekent. De druk was enorm, het gebeurde niet uit vrije wil. Wat deze mannen is overkomen, komt nog het dichtst bij mensenhandel’, zo citeert het AD de advocaat.

(Foto: archief)