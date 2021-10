Mexico: gemeentelijk politiekorps in zijn geheel ontslagen

Connect on Linked in

In de Mexicaanse staat Guanajuato heeft deze week de gouverneur het volledige politiekorps van het stadje Santa Cruz de Juventino Rosas ontslagen wegens corruptie en banden met de georganiseerde misdaad. Een honderdtal agenten van de gemeentepolitie is op straat gezet. De Nationale Garde, de staatspolitie en het leger hebben de politietaken overgenomen.

Wapens inleveren

Volgens de gouverneur en het Openbaar Ministerie van de centraal gelegen deelstaat Guanajuato werkten de agenten voor het kartel van Santa Rosa de Lima. De agenten moesten woensdag hun wapens en telefoons inleveren De gouverneur heeft gezegd dat er op meer plaatsen in de staat actie tegen corruptie gemeentepolitiekorpsen te verwachten is. Verschillende agenten zijn wegens drugsdelicten aangehouden.

Brandstof

Het kartel van Santa Rosa de Lima is vooral actief in de staat Guanajuato waar het in voortdurend in conflict komt met het veel grotere Jalisco Cartel (CJNG). Voornaamste activiteit is de diefstal van olie en brandstof uit pijpleidingen van plaatselijke oliebedrijven, maar het kartel doet ook aan drugshandel en afpersingen.

Door het conflict tussen de twee kartels is Guanajuato op dit moment de meest gewelddadige Mexicaanse staat. Begin augustus waren er in de staat ruim 40 moorden in één weekend. Tussen januari en juni waren er 1.800 geweldsdoden te betreuren in de staat. In heel Mexico kwamen in het eerste kwartaal van dit jaar 8.493 mensen door geweld om het leven.

De leider van het kartel werd begin augustus gearresteerd.

Zie ook:

