Mislukte ramkraak bij juwelier in Hillegom

In de vroege ochtend van woensdag is er een mislukte ramkraak geweest bij een juwelier in Hillegom. De politie kreeg rond 05.05 een melding over een auto die in de Hoofdstraat in Hillegom tegen de gevel van een juwelier zou zijn aangereden.

Kort voordat deze grijskleurige bestelauto tegen het rolluik reed zagen getuigen meerdere personen bij de auto staan. Na de poging liepen vier personen in de richting van de Meerstraat waar zij op twee scooters stapten en zijn gevlucht.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de grijskleurige bestelauto eerder in de nacht van 22 april is gestolen in de omgeving van de Marconistraat in Hillegom.

