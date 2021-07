‘Misschien liep het onbedoeld volledig uit de hand’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week een levenslange gevangenisstraf tegen Giërmo B. (37) uit Almere en Moreno B. (32) uit Rotterdam, de twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum. Hun advocaten pleitten maandag voor vrijspraak. ‘Er zijn teveel onzekerheden, teveel twijfels.’

Moreno B. wordt bijgestaan door broer (Gerald) en zus (Machteld) Roethof. Zij betoogden dat de rechtbank “breder” naar de zaak moet kijken en niet alleen moet uitgaan van het scenario dat Derk Wiersum werd doodgeschoten, omdat hij de advocaat was van kroongetuige Nabil B., die Ridouan Taghi van verschillende liquidaties beschuldigt.

Rolex

Mogelijk ligt er een motief in de Rolex die in het bezit was van Derk Wiersum. ‘We kennen helaas veel zaken van jonge mannen die eigenaren van dure horloges langdurig observeerden om uiteindelijk toe te slaan. Denk aan Nikkie Tutorials, denk aan René van der Gijp, die zijn beroofd. Denk aan Bas van Wijk, die is doodgeschoten om notabene een nep-Rolex’ aldus Roethof.

Ontvoering

De advocaat van Moreno B. ziet ook nog andere scenario’s. Mogelijk wilden de daders Derk Wiersum ontvoeren of zodanig bedreigen dat hij de verblijfplaats van kroongetuige Nabil B. zou onthullen. Of, nog een mogelijkheid, misschien wilden de daders wel bereiken dat Wiersum zou stoppen met het bijstaan van Nabil B.. ‘We kunnen niet weten of het van tevoren gepland was dat Wiersum zou worden beschoten, of dat het onbedoeld volledig uit de hand is gelopen’ zo zei Roethof. (Tekst gaat verder na de advertenties.)

Spits gezicht

Daar komt bij dat de advocaten van Roethof het bewijs tegen Moreno B. als twijfelachtig beschouwen. Ze wezen er op dat een getuige de schutter heeft omschreven als Noord-Afrikaans, met een spits gezicht en dito neus. Een andere getuige sprak van een snelle, atletische man. En weer een andere getuige vond dat de schutter een mager persoon was. Moreno B. voldoet aan geen van de beschrijvingen van de getuigen, aldus zijn advocaat, die er ook op wees dat zijn cliënt geen enkele gelijkenis vertoonde met de door de politie verspreidde compositietekening van de schutter.

Ontlastend

De advocaten van Moreno B. hekelden ook de door het OM aangevoerde telecom-bewijzen. Volgens Machteld Roethof koppelt justitie verschillende telefoons aan Moreno B. terwijl die soms tegelijkertijd op verschillende plaatsen gebruikt werden. Haar broer ging nog verder: ‘Als je goed naar de telecom-gegevens kijkt, dan zijn deze juist ontlastend voor mijn cliënt.’ Ook in de afgeluisterde gesprekken is volgens de advocaten van Moreno B. nergens sprake van het voorbereiden of uitvoeren van een liquidatie. ‘Nergens wordt gesproken over dat hij moet gaan slapen of zo.’

Aanslag op de rechtsstaat

De raadslieden wezen ook nog op de juridische kwalificaties van het misdrijf. ‘Het neerschieten van Derk Wiersum, die zich onverwacht verweerde, kan niet als moord worden gekwalificeerd. De moord op een advocaat is gekwalificeerd als een aanslag op de rechtsstaat. Als u een onschuldige tot levenslang veroordeelt op grond van al deze onduidelijkheden, is dát een aanslag op de rechtsstaat.’

Alibi

Net als de raadslieden van Moreno B. wil ook Jacques Taekema, advocaat van Giërmo B., vrijspraak voor zijn cliënt. Hij wees er onder andere op dat ook Giërmo geen enkele gelijkenis heeft met de beschrijvingen van de getuigen van de daders. Bovendien verbleef zijn cliënt bij vrienden ten tijde van de moord op Wiersum en zou hij onmogelijk lang weg geweest kunnen zijn zonder dat die vrienden dat zouden merken. Een alibi dus. Ook zijn afgeluisterde gesprekken volgens de raadsman niet belastend voor Giërmo B.. De inhoud van die gesprekken worden door het OM negatief geïnterpreteerd en zo als bewijs opgevoerd meent Taekema. ‘De ‘pap’ waar Giërmo B. het tijdens een telefoongesprek had, gaat in werkelijkheid over geld, zegt het OM. Maar Taekema zegt dat Giërmo B. net een baby had. Wie zegt dat het niet daadwerkelijk over pap ging?’ aldus Taekema.

iPhone van Nabil B.

Ook Taekema wees op verschillende mogelijke scenario’s, zoals dat van een ontvoering. Dat idee wordt volgens de raadsman alleen maar sterker door getuigen die hebben verklaard dat de schutter en het slachtoffer nog enkele woorden hebben gewisseld voordat er daadwerkelijk werd geschoten. ‘Wilde de latere schutter dat Wiersum zou meekomen? De Opel Combo en de Volkswagen Transporter (die bij observaties en de moord zijn gebruikt) zijn geschikt om iemand in mee te nemen. Was het de opzet van de opdrachtgever Wiersum of zijn vrouw mee te nemen, om zo in het bezit te komen van de iPhone van kroongetuige Nabil B.? (Als een soort losgeld?)’ aldus Taekema.

Levenslang

Over de geëiste levenslange straf zeiden de advocaten van Moreno B. nog: ‘Als in een zaak waarin de belangen zo groot zijn en de verdenking zo serieus is, moet het Openbaar Ministerie er echt onomstotelijk van overtuigd zijn dat onze cliënt de schutter is. We moeten geen Amerikaanse toestanden krijgen. Als u heel sec en los van emoties naar deze zaak kijkt, zou u moeten oordelen dat onze cliënt niet levenslang moet worden opgesloten. (…) Hoe enorm deze zaak ons ook geraakt heeft: na een enkelvoudige moord zou u nooit levenslang moeten willen opleggen. Hoe maak je anders nog het onderscheid met een zesvoudige moord?’

(Dit bericht is gemaakt op basis van verschillende berichten in media als Het Parool, De Telegraaf, AT5 en NHNieuws.)