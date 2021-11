Moord op Wittenburg: ‘schutter zag student aan voor doelwit’

Connect on Linked in

Stagiair Mohamed Bouchikhi (17, foto) werd begin 2018 in een buurthuis op Amsterdam-Wittenburg doodgeschoten door Emylio “Millie” G. (28), aldus de officier van justitie donderdag tijdens een voorbereidende zitting tegen de verdachten G. en zijn vriend Randall D. (40). Het Parool schrijft dat de moord op Bouchikhi volgens de officier een vergissing was omdat G. hem aanzag voor zijn doelwit Gianni L.. Hij had L. kort daarvoor met een Kalasjnikov beschoten, aldus justitie.

L. raakte ernstig gewond maar wist weg te komen. Mohamed Bouchikhi lag in een kantoortje van het buurthuis op zijn buik in een poging in een poging om te vluchten voor het geweld. G. moet hebben gedacht dat het L. was en schoot hem dood. Een kogel uit de Kalasjnikov van G. trof ook een vrouwelijke stagiair van het buurthuis in haar been. Millie G. is overigens deze week aangehouden als verdachte van een moord uit 2015.

Randall G. probeerde ook te schieten maar zijn pistool weigerde na één schot. De politie beschikt over heimelijk gemaakte opnames van gesprekken van Randall G.. Nadat hij in een andere zaak was gearresteerd plaatsten agenten een microfoon in zijn kleding. Op één van de opnames spreekt G. over de schietpartij in het buurthuis en over Millie als de schutter die de 17-jarige jongen doodschoot.

Er zijn verder twee anonieme getuigen die verklaren dat Millie en Randall G. in het buurthuis hebben geschoten.

Randall G. staat ook terecht voor het doodschieten van de crimineel Lucas Boom op 9 juni 2015 in Zaandam. Hij werd in juni van dit jaar opgepakt op Curaçao.