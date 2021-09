Moordenaar Bekir E. is nieuwe getuige in zaak Nicky Verstappen

Connect on Linked in

Bekir E., de moordenaar van de 16-jarige scholiere Hümeyra heeft een belastende verklaring afgelegd tegen Jos Brech in de zaak Nicky Verstappen. Brech zou in de gevangenis met E. hebben gesproken over de zaak. Dat heeft het Gerechtshof Den Bosch vrijdagochtend bekendgemaakt. Brech noemt het echter een “groot duimzuigverhaal”, maar erkende wel dat de twee meerdere gesprekken hebben gevoerd.

De details over het verhaal zijn niet bekend. In stukken van het Hof staat dat ‘getuige in de penitentiaire inrichting in Vught een gesprek heeft gehad met de verdachte over de strafbare feiten waarvan de verdachte wordt verdacht in de hoofdzaak.’ Volgens bronnen gaat het om een voor de zaak relevante en belastende getuigenverklaring, waarin zeer waarschijnlijk daderinformatie is gemeld.

Bekir E. is in juni en juli daarover twee keer gehoord door de politie, waarna ook Brech werd gehoord, maar die stelde met niemand in de gevangenis over zijn zaak te hebben gesproken. E. werd in juni dit jaar veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs voor de moord op de 16-jarige Rotterdamse scholiere Hümeyra.

De zitting in het hoger beroep tegen Jos Brech in Den Bosch is de eerste na de dood van Peter R. de Vries op 15 juli. De misdaadverslaggever was woordvoerder en steun en toeverlaat van de familie Verstappen. Zijn zoon Royce de Vries staat de familie vrijdag bij in de rechtszaal.

De elfjarige Nicky Verstappen werd in 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. B. werd in november vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van de jongen en het bezit van kinderporno.