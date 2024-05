‘Naoufal F. genoemd als schutter in oude liquidatiezaak’

Print This Post

Tijdens een tussentijdse zitting in het proces over het onderzoek 26Lucifer, naar zes liquidaties van al wat oudere datum, is gebleken dat Jaouad W. tot nog toe als enige voor de rechter staat. Volgens het Algemeen Dagblad wordt W. nu betrokkenheid bij zes liquidaties verweten.

(Beeld: slachtoffers Pieter Vos en Jaap Zillig)

Bewijs

Dat zijn moorden die zijn gepleegd tussen 2011 en 2014: de moorden op Pieter Vos en Jaap Zillig (foto, Houten, 2011), Gilbert Roemer (Nieuwegein, 2013), Rinus Moerer (Steenbergen, 2014), Mohammed Alarasi (Amersfoort, 2014) en Samir Jabli (Amersfoort, 2014).

Voor vijf van deze liquidaties is er bewijs, aldus justitie. Nieuwe dna-techniek heeft vastgesteld dat het dna-profiel van W. op een kogelhuls zit, die is gevonden bij de moord op Alarasi.

W. werd aangehouden kort voor zijn beoogde vrijlating na een veroordeling in onderzoek 26Koper, dat handelde over een criminele organisatie die een grote wapenvoorraad had en zware misdrijven voorbereidde.

Noffel

Justitie heeft nog andere verdachten op het oog, maar zegt nog niet wie dat zijn. Wel viel de naam van Amsterdammer Naoufal “Noffel” F.. Er is anonieme informatie van de criminele inlichtingendienst van de politie dat F. een van de schutters was die Zillig en Vos in 2011 hebben geliquideerd. F. zit al een levenslange straf uit wegens medeplegen van een moord en een poging tot moord.

De advocaten van W. betwijfelen of W. is aangehouden omdat er nu bewijs tegen hem ligt. Zij denken dat het Openbaar Ministerie met een voorlopige hechtenis voorlopig wilde voorkomen dat W. na het uitzitten van zijn straf op vrije voeten zou komen.

