Nederlander krijgt vijf jaar cel voor geweld in Antwerpse drugsscene

De Nederlander Meraldo P. (31) heeft van de correctionele rechtbank van Antwerpen vijf jaar cel gekregen voor bedreiging van een havenarbeider en een aanslag op een restaurant in Deurne (B). Een andere verdachte krijgt zeven jaar cel. De Nederlander Isaac B. (29, alias “Bom”) kreeg zes jaar cel. Zowel B. als P. figureren als verdachte in verschillende onderzoeken naar grootschalige cocaïnehandel in België en Nederland.

The Pasta House

Op 28 augustus 2020 losten mannen vijf schoten met een vuurwapen op The Pasta House in Deurne. De rechtbank vindt het beween dat Meraldo P. een van die mannen was, mede op grond van het feit dat de locatiegegevens van zijn gsm uitwezen dat hij ten tijde van de schoten op de Turnhoutsebaan in Deurne was geweest waar het restaurant gevestigd was.

De eigenaar van die zaak was Ali O.. De rechtbank gaat ervan uit dat deze O. actief was in de transportsector maar ook in de drugs. zat. Ali O. is in maart 2022 veroordeeld tot zeven jaar cel wegens grootschalige invoer van cocaïne.

Merksem

Enkele weken eerder waren in de nacht van 8 op 9 augustus vier tot vijf personen in Merksem de woning van een havenarbeider binnengedrongen. De groep deed zich voor als politie. De bewoner werd bedreigd met een vuurwapen en hij kreeg een pgp-telefoon in de handen geduwd. De bedoeling was dat hij instructies zou krijgen op die telefoon en zou helpen om een zending cocaïne van een haventerrein af te krijgen. Hij werd met de dood bedreigd. De havenarbeider belde echter de politie.

Op de pgp-telefoon is het dna van Meraldo P. aangetroffen. De rechtbank denkt dat P. een van de mannen is geweest die in het huis van de havenarbeider waren. De anderen zijn niet geïdentificeerd.

Conflict

De recherche denkt dat de groep van Ali O. in conflict was gekomen met een groep die werd geleid door de Nederlander Isaac B.. Directe aanleiding zou zijn dat Ali O. zou hebben geëist dat een logistiek bedrijf exclusief voor hem zou gaan werken.

Aan een handvol medeverdachten, een aantal van hen Nederlander, legde de rechtbank straffen van twee tot vier jaar cel op. Alle verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie en sommige ook voor het bezit van vuurwapen(s).

Isaac B. is voortvluchtig. Hij is vorig jaar in Amsterdam veroordeeld tot twaalf jaar cel voor grootschalige smokkel van cocaïne. Geraldo P. zit vast nadat hij in oktober 2020 was aangehouden in een nog lopende zaak over smokkel via een Antwerps haventerrein waarbij een havenmedewerker ernstig werd mishandeld. In die zaak is de voortvluchtige Nederlander “Bolle” Jos Leijdekkers ook een van de verdachten.

P. was verder enige tijd verdachte in het Rotterdamse onderzoek naar de moord op de rapper Toyfeunen maar werd in hoger beroep daarvan vrijgesproken.