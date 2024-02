Nederlander overgeleverd aan België voor brandbomaanslag in Antwerpen

Connect on Linked in

De politie in Antwerpen heeft in samenwerking met het FAST-team van de Federale Politie en FAST Nederland twee gezochte mannen opgepakt in Nederland. Eén van de twee mannen werd donderdag overgeleverd aan België. De twee werden vorig jaar veroordeeld tot vier en vijf jaar cel, maar knipten op de dag van de uitspraak hun enkelbanden door.

In de nacht van 9 augustus 2022 werd met graffiti het woord “dief” gespoten op de voordeur van een woning in de Van Lissumstraat in Deurne (stadsdistrict Antwerpen). Ook was er een poging tot brandstichting van een voertuig. De daders sloegen op de vlucht.

Celstraffen

Uit onderzoek van het parket Antwerpen kwamen twee Nederlanders in beeld. Ze werden op 13 oktober 2022 aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot opzettelijke brandstichting en deelname aan een criminele organisatie. Ze kregen een enkelband opgelegd. De rechtbank in Antwerpen veroordeelde hen op 31 mei 2023 tot gevangenisstraffen van vier en vijf jaar en een geldboete.

Opgespoord

Op vordering van het Openbaar Ministerie werd hun onmiddellijke aanhouding bevolen, maar de mannen knipten op dezelfde dag hun enkelbanden door en doken onder. Sindsdien stonden ze gesignaleerd en werden ze in opdracht van het Antwerpse parket actief opgespoord. Dankzij samenwerking tussen het Belgische en het Nederlandse politiediensten kon één van de twee mannen op 20 november 2023 worden gearresteerd in Nederland. De overleveringsprocedure werd opgestart en de 21-jarige Nederlander werd donderdag vanuit Nederland overgeleverd aan België om zijn straf van vijf jaar uit te zitten.

Medeverdachte

Ook de 19-jarige gesignaleerde medeverdachte die in hetzelfde dossier werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf werd actief opgespoord. Hij kon vorige maand gearresteerd worden door het Nederlandse FAST-team. Zijn overleveringsprocedure loopt nog, aldus het parket vrijdag.

Familie El H.

De aanslag met een brandbom was gericht tegen de Berchemse familie El H., die zelf bewakingsteams had samengesteld om hun adressen te beschermen tegen aanvallers.

Schokkende beelden

Op de bewuste nacht zouden de vermoede aanslagplegers zijn ontvoerd in de Wipstraat in Antwerpen. Daar werden ze naar een locatie gebracht waar ze werden vastgehouden, geslagen en gefolterd. Uiteindelijk werden ze weer vrijgelaten.

Later doken schokkende foto’s en filmpjes van deze feiten op in de media. Twee jongens lagen gekneveld op de grond, hun polsen, enkels, ogen en mond afgeplakt met tape. Het gezicht van één van hen was gezwollen. Op een ander filmpje waren de twee helemaal naakt te zien.