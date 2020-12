Nederlandse verdachte Belgische megazaak door fout op vrije voeten

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de mega-cocaïnesmokkel via het Antwerpse waterzuiveringsbedrijf Kriva Rochem is een Nederlandse hoofdverdachte door een procedurefout op vrije voeten gekomen, aldus de Gazet van Antwerpen.

Vliegtuigen

De gerechtelijke politie van Brugge deed in juni op verschillende plaatsen in Knokke en Antwerpen invallen bij leden van een vermeende criminele organisatie die minstens 3,5 ton cocaïne zouden hebben ingevoerd via het obscure Antwerpse waterzuiveringsbedrijf Kriva Rochem. De cocaïne zat verstopt in containers met mangaanerts die Kriva Rochem vanuit Brazilië invoerde.

Dat onderzoek staat niet op zich maar hoort bij een groot internationaal onderzoek, dat door Europol wordt gecoördineerd, en zelfs vertakkingen heeft naar Saoedi-Arabië. Tijdens de actie daartegen werd voor honderden miljoenen aan vastgoed, vliegtuigen, luxevoertuigen en cash in beslag genomen.

Aanhoudingsmandaat

In Nederland liet het gerecht in Brugge Dekan E. arresteren. E. is een Turks-Nederlandse zakenman uit Breda, die al eens vervolgd werd wegens witwassen. Het gerecht in Brugge ziet Dekan E. als een van de spilfiguren in de smokkelaffaire. Sinds september zat hij in de cel in West-Vlaanderen.

Maar enkele dagen geleden werd Dekan E. plotseling vrijgelaten. Dat is gebeurd als gevolg van een ‘misverstand’ tussen de Belgische en Nederlandse autoriteiten. Er is een ernstige procedurefout gemaakt.

E. is in september overgebracht naar België maar hij werd daar niet onder aanhoudingsmandaat geplaatst, zoals gebruikelijk na een overlevering (in Nederland is dat te vergelijken met een in bewaringstelling door de rechter-commissaris).

Hij is daarna ook niet voor de raadkamer van een rechtbank verschenen. In Nederland was er geen aanhoudingsbevel tegen hem. Dat betekent dat E. zonder titel vastzat en moest worden vrijgelaten.