Negen jaar cel voor voorbereiden liquidatie en wapenstash in Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag de 26-jarige Najim el A. veroordeeld tot negen jaar cel wegens het voorbereiden van een liquidatie en een grote hoeveelheid wapens, munitie en explosieven die bij zijn moeder op zolder in Amsterdam-Geuzenveld werd gevonden. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist tegen El A.

Inval

Op 19 mei 2021 viel een arrestatieteam binnen in een appartementencomplex aan de Nolensstraat in Amsterdam-Geuzenveld, waar de moeder van Najim el A. woont. El A. werd op zolder aangetroffen in het gezelschap van Renato F. (35). Die laatste is inmiddels door de rechtbank veroordeeld tot 26 jaar cel, omdat hij de vluchtauto bestuurde die betrokken was bij de moord op de 27-jarige Ayla Mintjes. Zij werd op 16 mei 2021 (drie dagen voor de inval bij El A.) in een auto in Amsterdam Nieuw-West doodgeschoten.

Niet Mintjes maar haar vriend en bijrijder Anis B. zou het daadwerkelijke doelwit zijn geweest. Hij zou op een dodenlijst staan en in het verleden meermalen zijn gewaarschuwd door de politie over een dreiging op zijn leven.

Dna en vingerafdrukken

Op verschillende plekken op zolder in de Nolensstraat werden naast zware wapens, wapenonderdelen, munitie, handgranaten, peilbakens, telefoons en valse kentekenplaten ook dna-sporen en vingerafdrukken van El A. gevonden. Op zijn telefoon werden bovendien beelden aangetroffen van een aanvalsgeweer dat volgens een deskundige overeenkomt met een aanvalsgeweer dat op zolder werd gevonden.

Groot risico

De rechtbank acht bewezen dat Najim el A. een liquidatie voorbereidde doordat hij een grote hoeveelheid wapens, munitie en explosieven, als ook peilbakens, telefoons en valse kentekenplaten voorhanden had. Ook nam hij een groot risico doordat hij de handgranaten en andere explosieven op onprofessionele wijze bewaarde op de zolder bij zijn moeder. Volgens de rechtbank had het ‘tot verschrikkelijke gevolgen kunnen leiden als één van deze explosieven was ontploft’.