‘Nepcoke aanleiding dodelijke schietpartij Bergen aan Zee’

Connect on Linked in

Het motief voor de liquidatie van de Colombiaanse man (45) op 16 februari in Bergen aan Zee is mogelijk de levering van een partij nepcocaïne. In de auto van het slachtoffer zijn blokken geperste poedersuiker gevonden. De Telegraaf heeft hierover bronnen binnen justitie. De advocaat van één van de Colombiaanse verdachten heeft de vondst aan de krant bevestigd.



De politie vermoedt dat het slachtoffer cocaïne zou leveren. Hij liet echte cocaïne testen en droeg vervolgens vervolgens blokken geperst poedersuiker over. Er zou in een woning aan de Zeeweg in Bergen een ruzie hierover zijn geweest. Daarna is het slachtoffer beschoten op een parkeerplaats bij het strand.

Er zijn voor de schietpartij zes Colombianen gearresteerd in een hotel in Amsterdam waar ook 600.000 euro in beslag is genomen. Deze groep is verdacht van witwassen en verboden wapenbezit.

Twee Colombianen die in Spanje zijn opgepakt, en een derde man die de politie in Rijswijk oppakte, zouden betrokken zijn geweest bij de moord.

De verdachten hebben overigens tegenover de recherche desgevraagd niets willen zeggen over de nep-blokken, aldus De Telegraaf.