‘Nieuw: besteldienst belastingvrije goederen geinfiltreerd door cocaïnesmokkelaars’

Connect on Linked in

In de Antwerpse haven blijken koeriers van een besteldienst voor belastingvrije artikelen te zijn ingezet voor de smokkel van partijen cocaïne en crystal meth. Het bedrijf dat in Antwerpen is getroffen voorziet ook in Nederlandse havens aangelegde schepen van belastingvrije spullen, vooral (sterke) drank en sigaretten.

Sunny Europe

De methode is nog niet eerder in het nieuws geweest schrijft de Gazet van Antwerpen. Het kwam naar voren tijdens de behandeling voor de rechtbank van een zaak over drugssmokkel in opdracht van Mounir “Gino” E.B.. Er staan zeven verdachten terecht.

Doorgaans werken uithalers samen met corrupte havenarbeiders of douaneambtenaren om drugs van de haventerreinen af te krijgen. Volgens de Antwerpse aanklager waren er in dit geval twee mensen van Sunny Europe ingeschakeld. Dat bedrijf is de belangrijkste leverancier van taxfree goederen voor zeelieden in Belgische en Nederlandse havens.

Dat werk biedt voor drugssmokkel goede kansen omdat de koeriers op alle kades komen en met bestelbusjes rechtstreeks tot aan de schepen rijden.

Gino

Het Antwerpse parket denkt dat de uithalers werkten voor de al eerder tot elf jaar cel veroordeelde “Gino” E.B. (29) uit Deurne (bij Antwerpen). El B. zit volgens de Gazet vermoedelijk in Marokko, nadat hij eerder jarenlang in Dubai verbleef. Een medeverdachte werd vorige herfst opgepakt in Dubai.

Tussen de groep uithalers en El B. zou een nog niet geïdentificeerde tussenpersoon werken.

Zware strafeisen

Het parket baseert zich vooral op ontcijferde berichten uit Sky ECC. Tussen oktober 2020 en februari 2021 zouden door het groepje in ieder geval vijf transporten zijn gedaan van totaal 429 kilo cocaïne. 349 kilo daarvan zou via de haven weer zijn doorgevoerd.

De aanklager eiste relatief zware straffen. Tegen de voortvluchtige “Gino” werd twaalf jaar geëist, de andere verdachten hoorden eisen van zeven en acht jaar cel. Tegen alle verdachten werden ook boetes geëist.

Zie meer over Gino El B.:

Tot dertien jaar cel voor invoer ruim zes ton cocaïne via Antwerpen

‘Antwerpse familie E.H. al twaalf keer doelwit van drugsgeweld’