‘Nieuwe verdachte vergisliquidatie Latumahina gaf moordopdracht’

De 40-jarige Amsterdammer Nourredine H., die zondag werd opgepakt in het Spaanse Marbella, wordt door justitie gezien als één van de opdrachtgevers van de vergismoord op Djordy Latumahina in 2016. Een andere vermeende opdrachtgever, Salim B., is nog voortvluchtig. Dat schrijft AT5.

Uit ontsleutelde pgp-berichten blijkt volgens justitie dat de zondag opgepakte Nourredine H. een sleutelrol speelde bij de vergismoord op 8 oktober 2016 in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-Slotervaart. Verschillende uitvoerders van de moord werden in mei 2018 veroordeeld tot forse celstraffen, oplopend tot 30 jaar.

‘Elkaars gelijken’

Een tweede vermeende opdrachtgever, Salim B., is volgens AT5 nog voortvluchtig. Uit onderschepte communicatie blijkt dat Nourredine H. en Salim B. volgens de recherche ‘elkaars gelijken’ zijn. De twee zouden ‘geweld niet schuwen’ en bespraken onderling opdrachten tot ‘het doen van personen’.

Nourredine H. zou volgens justitie een tussenpersoon zijn die contact onderhield met de groep uitvoerders. H. zat ondergedoken in een appartement in Marbella en werd al een poos geobserveerd door de Spaanse politie. Hij werd zondag door een AT – met behulp van Nederlandse agenten – ingerekend toen hij zijn woning verliet.

Gino M.

Uit gekraakte pgp-chats zou volgens politie en justitie blijken dat Nourredine H. een half jaar voor de moord op Latumahina de opdracht zou hebben uitgezet aan Cedric R., het brein achter de aanslag, die 26 jaar cel kreeg. Het eigenlijke doelwit, waarbij ook Latumahina’s vriendin zwaargewond raakte, was crimineel Gino M. die in hetzelfde appartementencomplex woonde en in een soortgelijke auto reed als het slachtoffer. M. is na de vergismoord naar het buitenland gevlucht.

TCI

Enkele maanden na de vergisliquidatie kwam bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie een tip binnen over Nourredine H. Volgens een politie-informant houdt H. zich bezig met cocaïnehandel, zette hij in het verleden mensen op een dodenlijst en stond hij zelf ook op een dodenlijst.

Naoufal “Noffel” F.

Justitie denkt dat Nourredine H. en Salim B. ook betrokken zijn bij ‘het uitlokken van voorbereidingshandelingen’ om de inmiddels tot levenslang veroordeelde Amsterdamse crimineel Naoufal “Noffel” F. te liquideren in Berlijn. Volgens justitie waren de uitvoerders van dat vermeende moordplan dezelfde als de uitvoerders van de vergismoord op Djordy Latumahina. De Berlijnse zaak moet nog worden behandeld door de rechtbank.