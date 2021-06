Nieuwe verdachte vergismoord Beuningen gearresteerd

Connect on Linked in

Dinsdagmorgen heeft de politie in Amsterdam een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op Mehmet Kilicsoy in Beuningen. Het is een 35-jarige Amsterdammer. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord.

Op 6 juli 2020 werd in het Gelderse Beuningen de 49-jarige Mehmet Kilicsoy op klaarlichte dag doodgeschoten. Het rechercheteam is tot de conclusie gekomen dat alles er op wijst dat de daders zich vergist hebben en dat Mehmet Kilicsoy een niet betrokken slachtoffer is.

Naar aanleiding van tv-uitzendingen kwam begin maart een 30-jarige verdachte zich melden. Daarna zijn drie mensen opgepakt omdat ze de auto’s gestolen zouden hebben die bij de aanslag gebruikt zijn. Zij zijn heengezonden na verhoor, maar blijven wel verdachte.

Zondag 31 mei is Jumeiro D. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de (vergis)moord.

De politie zegt dat het onderzoek nog niet is afgerond. Mogelijk zijn er dus nog andere verdachten in beeld. Meer details wil de politie op dit moment niet gegeven.