Nog lang geen veroordelingen in de motorclub-processen (UPDATE)

De strafprocessen tegen vooraanstaande figuren van de drie verboden motorclubs Bandidos, Satudarah en No Surrender lopen stroef, en er is ook na jaren geen enkel zicht op een inhoudelijke behandeling, zo blijkt uit een inventarisatie door Panorama.

Zware wapens

Het onderzoek tegen Harrie R. en zijn mede-Bandidos begon met arrestaties in mei 2015. Er waren verdenkingen over bezit van zware wapens, afpersing en drugshandel. Inmiddels zijn de wapens van de dagvaarding verdwenen en zijn de verdachten op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie verwacht niet dat er op korte termijn een zittingsdatum voor inhoudelijke behandeling bekend wordt. Er lopen er in de zaak nog verschillende rechtshulpverzoeken met andere landen, en die schieten niet op.

Clement H.

In mei 2016 werd No Surrender-lid Clement H. ernstig mishandeld. Hij vertelde aan de politie dat hij na een uitvaart van de vader van een clublid in Bergen op Zoom werd meegenomen en in een bos in elkaar werd geslagen. Op Facebook verscheen een bericht dat hij was gecrasht met de motor. De politie heeft een informant die stelt dat de mishandeling is uitgevoerd in opdracht van Klaas Otto, de oprichter van No Surrender en dat bevestigt ook Clement H.. Ook Klaas Otto is gedagvaard, maar hij zit niet in voorlopige hechtenis. De mannen die de mishandeling zouden hebben uitgevoerd zaten vast, van november 2016 tot medio 2017. Ook hier is anno 2020 van een datum voor een inhoudelijke behandeling nog geen sprake.

Tilburg

Dat geldt ook voor de strafzaak tegen de Tilburgse broers M. – vooraanstaande leden van Satudarah. Zij werden in november 2017 aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie die in de wapenhandel, afpersingen en drugshandel zat. Bij de politieactie waren tweehonderd politiemensen, negen rechters-commissarissen en zestien officieren van justitie betrokken. Er waren invallen in twee clubhuizen. Ook oprichter Michel B. kwam in de zaak (slechts korte tijd) vast te zitten, hij werd in een andere wapenzaak vrijgesproken.

Inmiddels zijn alle verdachten alweer een slordige twee jaar vrij. Hun advocaten willen tientallen getuigen horen in de zaak. Ook het begin van de inhoudelijke behandeling van deze strafzaak is nog niet in zicht.