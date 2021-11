Officier van justitie: drugsoorlog kan niet worden gewonnen (UPDATE2)

Connect on Linked in

Een officier van justitie van het Rotterdamse Openbaar Ministerie zegt dat het ‘gekkigheid’ is om de ambitie te hebben om de drugsoorlog te winnen. Die uitspraak is enigszins in tegenstelling tot de doorgaans ambitieuze taal van minster van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en de officieren van justitie van het landelijk parket die internationaal opererende drugsorganisaties bestrijden. Officier van justitie Ernst Pols zegt in gesprek met NU.nl geen idee te hebben wat de effectiviteit is van het optreden van de politie tegen de internationale cocaïnehandel.

63 ton

Het aantal in beslag genomen kilo’s cocaïne in Rotterdam is voor het vierde jaar op rij gestegen en zal dit jaar opnieuw op een record uitkomen. In 2018 werd ruim 22.000 kilo gevonden, dit jaar staat de teller nu op ongeveer 63.000 kilo. De drugsorganisatie UNODC (van de Verenigde Naties) schat dat nu meer dan de helft van de cocaïne die op het Europese continent wordt ingevoerd via de havens van Rotterdam en Antwerpen komt, met Spanje als goede tweede import-poort.

Tegelijk is duidelijk dat de productie in Peru en Colombia de laatste jaren stijgende is. Officier Ernst Pols zegt geen idee te hebben of die stijging rechtstreeks te relateren is aan de toename van inbeslagnames in Rotterdam. Pols: ‘Wat we niet weten, weten we niet en er is nogal wat dat we niet weten.’

Ter vergelijking: in Colombia werd in 2020 een record van 505 ton cocaïne in beslag genomen. Dit jaar is daar ongeveer 100 ton gepakt.

‘Realistisch ambitieniveau’

De ongeveer 120.000 schepen die Rotterdam jaarlijks aandoen zijn niet allemaal te controleren. Pols zegt dat er daarom gewerkt moet worden vanuit een ‘realistisch ambitieniveau.’ Pols:

Wij krijgen vaak de vraag of we deze strijd kunnen winnen. Nou, dat denk ik niet. Maar dat geldt eigenlijk voor alle vormen van criminaliteit. Het raakt aan de vraag, krijg je criminaliteit de wereld uit? Nee, natuurlijk niet. Maar de vraag is voor mij veel meer: hou je het binnen de perken? hou je het beheersbaar?

Overigens vindt Pols niet dat Nederland een “narcostaat” is. Hij vindt dat de Nederlandse economie niet voor een deel of zelfs een groot deel drijft op drugsgeld. Minister Grapperhaus onderstreepte deze week in de Tweede Kamer ook Nederland geen narcostaat te vinden.

Na de liquidatie van Peter R. de Vries en van advocaat Derk Wiersum klonken in de politiek en in de samenleving luide oproepen om de drugshandel, waaruit deze liquidaties zouden voortkomen, keihard aan te pakken en uit te roeien.

