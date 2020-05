OM-baas Colombia bevestigt identiteit van Het Spook

Connect on Linked in

Het hoofd van het Openbaar Ministerie in Colombia heeft deze week in een interview bevestigd dat een puissant rijke Colombiaan, die aan het hoofd staat van een onroerend goed-bedrijf in Madrid, inderdaad een cocaïnehandelaar is, die in Colombia alleen in kleine kring bekend was als Het Spook. Zijn identiteit en verblijfplaats werd vorige maand door Colombiaanse journalisten onthuld.

Interview

Guillermo León Acevedo Giraldo (alias “Memo Fantasma”) behoorde tot een select groepje criminelen die de zaken overnam van Pablo Escobar nadat die in 1993 werd doodgeschoten. Niet lang daarna verdween hij volledig van de radar maar bleef wel actief in de cocaïne-business. De in Medellín gebaseerde onderzoeksgroep InsightCrime wist de man eind vorig jaar te lokaliseren in Madrid.

In een radio-interview zegt procureur-generaal Francisco Barbosa nu dat onderzoek van de politie tot de conclusie heeft geleid dat Acevedo Giraldo inderdaad de crimineel Memo Fantasma is.

Gevoelig

De zaak ligt gevoelig in Colombia omdat in april werd gepubliceerd over een zakelijke band tussen de echtgenoot van de Colombiaanse vice-president Marta Lucía Ramírez en een Colombiaans bedrijf van Acevedo Giraldo. De vice-president ontkende daarvan op de hoogte te zijn.

Na de publicatie door InsightCrime deed Acevedo Giraldo in Colombia aangifte van smaad en laster.

De Colombiaanse politie heeft volgens de procureur-generaal in april een onderzoeksdossier voltooid over Acevedo Giraldo. Op dit moment wordt de man voorzover bekend noch door de Colombiaanse autoriteiten noch door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) actief opgespoord. Onbekend is of justitie in Colombia nu een zaak tegen hem wil beginnen.

Zie de eerdere verhalen:

Onzichtbare drugsbaron opgespoord in Madrid (#1)

Onzichtbare drugsbaron opgespoord in Madrid (#2)

Onzichtbare drugsbaron opgespoord in Madrid (#3)