OM: begeleiders overleden undercover kunnen verhoor niet aan

Drie begeleiders van overleden undercoveragent A-4265 zijn volgens het Openbaar Ministerie niet in staat om te worden verhoord in de strafzaak tegen verdachte van cocaïnehandel Joop M.. Ze zijn hier mentaal niet sterk genoeg voor, heeft het Openbaar Ministerie aan de rechtbank laten weten. De rechtbank vindt dat twee begeleiders toch moeten worden gehoord.

Zevenbergschen Hoek

De politie heeft een A-4265 jarenlang laten infiltreren op Joop M. en zijn gezin in Zevenbergschen Hoek. De agent beroofde zich tijdens het undercovertraject van het leven, zo concludeerde een commissie in een zeer kritisch rapport.

De rechtbank had in de strafzaak besloten dat er veel meer duidelijk moet worden over het undercoverwerk van de agent en besloot onder meer dat de begeleiders moeten worden gehoord. Dit nadat het OM enkele keren politiemensen als getuige naar voren schoof die uiteindelijk bijna niets wisten te melden. Drie leidinggevenden bleken geen flauw idee te hebben van het verloop van de undercoveractie.

Last

Het Openbaar Ministerie denkt dat verhoren van de begeleiders in besloten zitting bij de rechter-commissaris te zwaar voor hen zijn, omdat ze nog altijd veel last zouden hebben door de zelfmoord van hun collega. Gezondheidsredenen maken een verhoor onmogelijk in de visie van het OM.

De rechtbank vindt nu dat twee van de drie begeleiders wel degelijk ondervraagd kunnen worden. Dat zal morgen gebeuren.

In reactie zegt de advocaat van Joop M., Michel van Stratum, het standpunt van het OM ‘zorgwekkend’ te vinden. Van Stratum: ‘Het OM en de korpsleiding willen kennelijk niet dat waarheid boven water komt.’

Joop M. en medeverdachten zouden onder meer 1.300 kilo cocaïne hebben ingevoerd en daarbij gebruik hebben gemaakt van corruptie contacten. De infiltratie op Joop M. leverde vrijwel geen bewijs op.

