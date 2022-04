‘Schokkend rapport over suïcide agent moet geheim blijven’

Connect on Linked in

Het ministerie van Justitie vindt dat een rapport over de zelfmoord van een medewerker van Dienst Speciale Operaties (DSO) van de landelijke politie-eenheid geheim moet blijven. De NRC meldt zaterdag dat de inhoud van het rapport van de Commissie Brouwer schokkender is dan wat de minister in een brief aan de Tweede Kamer erover heeft geschreven. Zowel het department als de Landelijke Eenheid stellen dat de inhoud om privacyredenen niet openbaar kan worden gemaakt. DSO doet afgeschermde operaties, zoals werken onder dekmantel (undercoveroperaties) en getuigenbescherming.

Geen kaartje

Twee medewerkers van DSO pleegden vorig jaar zelfmoord, in december 2019 pleegde een andere agent van de Landelijke Eenheid suïcide. NRC kreeg inzage in de afscheidsbrief van agent M. (53), die in augustus vorig jaar zijn leven heeft beëindigd. Hij gaf nabestaanden instructie om een brief te versturen aan zijn leidinggevende en aan een politievakbond. Toenmalig leidinggevende Marjolein Smit krijgt ernstige verwijten aan haar adres. De agent spreekt van een ‘verziekte werksfeer’ als oorzaak van zijn zelfgekozen dood, hoewel hij erkent ook te tobben met PTSS. Hij spreekt over het werk als ‘een hel’. Hij schrijft aan Smit:

Helaas heb je in afgelopen vier, vijf maanden niet een keer contact met me gezocht om te vragen hoe het met me ging. Zelfs geen kaartje of iets van aandacht. Dat is tekenend voor jou (..) en de cultuur binnen de DSO.

De Commissie Brouwer rapporteerde zeer kritisch over beide zelfmoorden bij DSO. Marjolein Smit is afgelopen najaar overgeplaatst. Jannine van den Berg was tot eind van vorig jaar de baas van de landelijke eenheid, ook zij werd overgeplaatst.

Falend leiderschap

Over deze dienst zijn al diverse kritische rapporten opgesteld falend leiderschap, pestgedrag, intimidatie op de werkvloer, een angstcultuur, en gebrek aan ingrijpen door de korpsleiding naar voren brachten.

Over de afdeling Afgeschermde Operaties maakte de Inspectie Justitie en Veiligheid van het ministerie een vernietigend rapport. Twee andere afdelingen van de landelijke eenheid van de politie bleken ook al te tobben met grote personele problemen. De inspectie onderzocht (pdf) eerder de DLIO (die onder meer leiding geeft aan de inlichtingendienst van de politie) en de CTER (pdf, terrorismebestrijding) omdat de zaken daar ook uit de hand liepen.

