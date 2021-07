OM: bewijs vergismoord Beuningen uit Sky-telefoons

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag op een pro forma-zitting in Arnhem tegen verdachten van de vergismoord op de Nijmeegse Mehmet Kiliçsoy gezegd dat een flink deel van het bewijs afkomstig is uit Sky-ECC telefoons die de politie dit jaar heeft weten te kraken. Volgens De Gelderlander zegt justitie niet te weten wie het ware doelwit was, vorig jaar op 6 juli in Beuningen. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen.

De vijf verdachten die nu terechtstaan ziet justitie als geharde criminelen uit de regio Amsterdam. Uit de Sky-chats zou blijken dat de groep onderling vele belastende opmerkingen heeft uitgewisseld. Justitie ziet een netwerk van criminelen dat moorden liet uitvoeren. Eén van de verdachten is de recent veroordeelde rapper Auki. Een andere is Jomeiro D. die in Guyana werd gearresteerd.

Een poging tot liquidatie in het Utrechtse Tienhoven op 4 juni 2020 zou ook het werk van de groep zijn geweest. Daar raakte bij een chalet een man zwaargewond raakte. de schietpartij in Beuningen was een maand later.

De officier van justitie hoopt aan het eind van dit jaar het onderzoek grotendeels te hebben afgerond. Dan kan de zaak inhoudelijk worden behandeld.

