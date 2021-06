Vergismoordverdachte en rapper Auki krijgt 2,5 jaar cel voor wapenbezit

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag August D. (32), alias rapper Auki uit Amsterdam-Zuidoost veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het bezit van twee pistolen, veel munitie en een rugzak vol attributen om bijvoorbeeld liquidaties mee te plegen. De strafeis was 5 jaar. Dat schrijft Het Parool.

Dna

In een gehuurde Mercedes AMG waarin August D. op 23 december 2019 onderweg was naar zijn woning in Venserpolder (Amsterdam-Zuidoost) trof de politie tijdens een controle een rugtas aan op de achterbank. Daarin zaten twee pistolen, volop munitie en richtapparatuur die aan een van de pistolen kon worden bevestigd. Op de wapens zaten dna-sporen van D.

‘Uitrukrugtas’

Nadat August D. na tips over wapenhandel en liquidaties werd opgepakt, deed de politie op 15 september 2020 een inval in de woning van zijn vriendin in Amsterdam-Oost. Daar werd een rugzak aangetroffen die volgens justitie ‘een soort uitrukrugtas’ was om bijvoorbeeld liquidaties mee te plegen. In de tas werden bivakmutsen, een masker, een peilbaken, handboeien, een geluidsdemper, een ‘mondingsvuurregelaar’ voor op een automatisch wapen en gereedschap aangetroffen.

Wapenhandelaar voor onderwereld

In het huis en bij de kelderbox van zijn zus in Amsterdam-Slotervaart werd nog meer wapentuig gevonden: een pistool, twee aanvalsgeweren, een handgranaat, patroonmagazijnen en munitie. Volgens justitie horen de op drie locaties aangetroffen spullen bij elkaar. Ze ziet August D. als professioneel wapenhandelaar voor de onderwereld.

Het Openbaar Ministerie had 5 jaar cel geëist, maar de rechtbank sprak D. vrij van de wapenvondst bij zijn zus in Amsterdam-Slotervaart, omdat daar onvoldoende bewijs voor is.

Beuningse vergismoord

August D. wordt met zijn broer Jomairo D. (27), alias Joey en hun neef Jermaine M. (32) verdacht van de Beuningse vergismoord op Mehmet Kiliçsoy, in juli 2020. Voor die zaak zitten de drie familieleden inmiddels vast. Jomairo D. wordt volgens Het Parool gezien als een “moordmakelaar” en zou bij meerdere liquidaties betrokken zijn. Hij werd op 30 mei aangehouden in Guyana.

Jermaine M. zat een poos vast voor het neerschieten van rapper Bigidagoe in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid, maar is daarvoor nooit vervolgd.

Bigidagoe staat met een hoofdstuk in het nieuwe boek Straight Outta Crime over gangsterrap in Nederland. In het hoofdstuk komt ook Jermaine M. voor.