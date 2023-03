OM: bliksemcarrière eindigt met liquidatiepoging

Print This Post

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag twaalf en elf jaar celstraf geëist tegen twee 19-jarige mannen uit Amsterdam voor het voorbereiden van een liquidatie en een woningoverval. Volgens justitie waren de twee tieners van plan een 50-jarige man, die op een dodenlijst staat, te liquideren.

Door Roel Janssen

De twee verdachten, G. H. en Z. E., stonden in juni 2022 vier dagen achter elkaar te spotten bij de woning van de 50-jarige man in de Amsterdamse wijk Zeeburg. Dat deden ze met bivakmutsen en handschoenen op, zo blijkt uit getuigenverklaringen. Het beoogde doelwit vertrouwde het niet en belde de politie.

Doorgeladen Glock

Die trof later bij de mannen een geladen 3D-geprint wapen en een doorgeladen Glock aan. Ook hadden de vermeende schutters op het moment van hun arrestatie dubbele lagen kleding en handschoenen aan en droegen ze bivakmutsen bij zich. Wie het 50-jarige doelwit was die op een dodenlijst staat, is niet helemaal duidelijk.

‘Strak geplande voorbereiding’

Volgens het OM waren de twee een moord aan het voorbereiden. Ze hadden naast de wapens en kleding ook een gestolen scooter, een speciale telefoon, foto’s van hun doelwit en informatie. De officier van justitie ziet hen als de uitvoerders die door anderen op pad waren gestuurd (‘een strak geplande en geregisseerde voorbereiding’). De politie deed tevergeefs onderzoek naar een mogelijke opdrachtgever.

Tassen met drugs

Beide verdachten verklaren niets van een moordplan te weten. De één zegt dat hij een wapen moest afleveren en de ander vertelde op een inleidende zitting in oktober 2022 dat hij tassen met drugs uit de woning van de 50-jarige man moest halen. Daarom zouden foto’s van hem in zijn telefoon staan. De door verdachten geschetste alternatieve scenario’s kunnen echter niet worden gerijmd met de omstandigheden, stelde de officier van justitie. Bovendien zijn de verklaringen ook tegenstrijdig.

‘Pakketbezorgers’

Twee maanden voor hun arrestatie zouden beide mannen (toen 18 en 19 jaar) een woning hebben overvallen aan de Overtoom in Amsterdam. Daarbij belden ze aan als pakketbezorgers en werden de bewoners van de woning overlopen en met tie-wraps vastgebonden. Terwijl één van de mannen bij de bewoners bleef, zou de ander de woning hebben doorgezocht en telkens hebben gevraagd: ‘Where are the watches?’.

Na ongeveer 40 minuten gingen de woningovervallers weg en namen ze voor een bedrag van ruim 80.000 euro aan kleding, goederen en sieraden mee. Eén van de twee bewoners kampt sinds de overval met een posttraumatische stressstoornis.

‘Criminele bliksemcarrière’

Volgens het OM lijken beide verdachten ‘een criminele bliksemcarrière te hebben gemaakt’ door op 6 april 2022 een ‘laffe woningoverval’ en twee maanden later een ‘potentieel fatale liquidatie’ te hebben gepleegd. ‘Voor een beetje cash zijn zij bereid een leven te nemen. De consequenties kunnen ze wellicht als niet doorgewinterde criminelen nog niet goed overzien’, aldus de officier van justitie donderdag op zitting.

Het OM eist tegen G. H. twaalf jaar cel en tegen Z. E. elf jaar cel. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.