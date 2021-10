OM eist 1,5 miljoen van handlangers Twentse drugsbaas Simo D.

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie wil dat de vermeende Enschedese moordmakelaar M.T., alias “Bril” en twee handlangers anderhalf miljoen euro terugbetalen aan de staat. De drie zouden het bedrag in bitcoins hebben verdiend met wereldwijde online drugshandel. Het brein achter de drugshandel via het darkweb zou het Twentse onderwereldkopstuk Simo D. zijn. Dat schrijft RTV Oost.

Volgens de recherche hebben M.T. en twee andere drugsdealers tussen april 2017 en november 2018 in totaal 931 bitcoins omgezet. Met de huidige koers zou het gaan om tientallen miljoenen euro’s. Bij elke deal werd volgens de autoriteiten 46 proces winst geboekt. Waar het geld is gebleven, maakt deel uit van het onderzoek.

Celstraffen in Duitsland

De online drugshandel zou zijn gecoördineerd door M.T., in opdracht van Simo D. Ze werden opgepakt nadat de recherche mee had kunnen lezen met versleutelde pgp-gesprekken die ze voerden via Ironchat. Beiden zijn reeds in Duitsland veroordeeld tot gevangenisstraffen voor drugshandel. T. mag van de Duitse autoriteiten zijn proces in Nederland bijwonen. Simo D. is na het uitzitten van zijn straf afgelopen december overgeleverd.

Twee handlangers van M.T. in de zogenoemde “Goliath-bende” zijn in 2020 veroordeeld tot zeven jaar cel. Een van hen is inmiddels vrijgekomen in afwachting van zijn hoger beroep. Ze zijn veroordeeld voor de online verkoop vanuit Enschede en het omzetten van de bitcoins in contant geld.

SS-logo

De drugshandel via het darkweb vond plaats door pakketten met drugs (xtc, speed, cocaïne en heroïne) via reguliere bedrijven te versturen. In stashhouses in Emmen en Roermond werd ongeveer 100 kilo aan drugs gevonden. Veel pillen waren voorzien van een SS-logo. Volgens justitie was een andere bijnaam van M.T. ook “Nazi”.

De leider van de groep, Simo D., zou het drugsgeld onder meer hebben witgewassen met een autoverhuurbedrijf en vastgoedinvesteringen in Enschede.

Reeks moordaanslagen

Simo D. en M.T. staan in december vanuit veiligheidsoverwegingen in de Bunker in Amsterdam-Osdorp terecht voor het aansturen van een serie moordaanslagen in Twente en Gronau. Simo D. zou die opdrachten vanuit zijn cel in Duitsland hebben verstuurd. Beide verdachten stonden vorige week ook al terecht tijdens een inleidende zitting in de Bunker.