‘Verdachte Twentse aanslagen wijst naar medeverdachte’

De hoofdverdachte in de zaak van de gewelddadige aanslagen in Enschede en omstreken, Simo D. (op de foto links), heeft in zijn verklaringen volgens de officier van justitie medeverdachte M. T. (“De Bril”) als opdrachtgever aangewezen. De officier sprak daar maandag over tijdens een voorbereidende zitting voor de rechtbank in Almelo.

Satudarah

In 2017 waren er in Twente en Gronau meerdere moordaanslagen en beschietingen. Simo D. en T. worden er allebei van verdacht opdrachten te hebben gegeven. In het dossier Nauru draait het om verschillende vetes in de Twentse onderwereld. T. heeft op een eerdere zitting gezegd dat getuigen in het dossier zouden zijn bedreigd door leden van de verboden motorclub Satudarah. Een van de aanslagen die in het dossier voorkomen is die op een woning van een Satudarah-voorman.

Kapper

Een andere aanslag was het in brand steken van een Turkse kapper in Enschede, die zwaar gewond raakte. Die aanslag bleek achteraf een vergissing te zijn geweest. Doel was een andere persoon. Twee maanden later probeerde in Gronau (D) iemand de broer van het beoogde doelwit te liquideren, die blijvend letsel overhield.

Ook werden in 2017 een loungebar en een woning aan de Benkoelenstraat beschoten. In november van dat jaar werd met een brandbom brand gesticht in een woning in Almelo.

De uitvoerders van deze aanslagen zijn in 2019 veroordeeld tot respectievelijk 25 jaar en 10 jaar en 7 maanden cel (onder meer Henri W. op de foto rechts). Hun zaak speelt nu in hoger beroep.

T. zit momenteel in Duitsland een straf voor een drugszaak uit. Simo D. is na een Duitse straf aan Nederland overgeleverd.