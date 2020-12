OM eist 17 jaar cel tegen duo voor drugsmoord op Patrick van Dillenburg

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Amsterdam 17 jaar cel geëist tegen Helmonder Ad K. (50) en Fred T. (60) uit Noordwijkerhout voor de moord op drugscrimineel Patrick van Dillenburg in 2002. Zijn lichaam is nog steeds vermist.

Ripdeal

Van Dillenburg (38) verdween op 2 januari 2002 na onenigheid over een ripdeal van een partij cocaïne die hij vanuit Suriname zou hebben ingevoerd. Daarna zou hij door de twee verdachten zijn ontvoerd, vermoord en vervolgens gedumpt. Na deze ripdeal zouden beide verdachten de cocaïne naar Van Dillenburgs woning hebben vervoerd, een woning waar Ad K. toentertijd ook zou hebben verbleven.

Van Dillenburg zou volgens het dossier een conflict hebben gehad met een groep Surinaamse rippers, onder wie Ronnie Brunswijk en August “Segebai” Adjoeba. Die laatste werd in 2008 in Amsterdam-Buitenveldert geliquideerd.

‘Voor zijn kop geknald’

Nadat de cold case in 2016 werd heropend, volgde een undercoveroperatie van anderhalf jaar. Daarin bekende de aan crack verslaafde Ad K. de moord tegenover een undercoveragent. K. vertelde in een verklaring die hij direct na zijn arrestatie weer introk dat hij Van Dillenburg “voor zijn kop had geknald”.

K.: ‘Het was op een industrieterreintje in Halfweg. Daar heb ik hem voor z’n kop geknald. Toen hebben we hem eerst begraven, beton erop gegooid. Toen dachten we dat iemand het wist, hebben we hem eruit gehaald en in de shredder gegooid.’

K. kreeg van zijn zogenaamde vrienden (de infiltranten) meerdere keren hoge geldbedragen. Hij verklaarde later dat hij aan de undercovers een “broodje-aap-verhaal had verkocht”, maar daar gelooft justitie niets van.

Van Dillenburg raakte op 2 januari 2002 vermist vanaf de Willemsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij woonde daar samen met zijn vriendin en een zoontje. Op de laatste avond dat hij werd gezien was Van Dillenburg thuis bij zijn vriendin toen hij een telefoontje kreeg. Hij zei tegen haar dat hij even weg moest, maar kwam nooit meer terug.

Schedel ingeslagen

Het OM zegt niet te weten wie de fatale schoten heeft gelost en daarna met een houten balk de schedel van het slachtoffer insloeg, maar dat doet volgens het OM ook niet ter zake. Het OM eist tegen beide verdachten 17 jaar cel vanwege “het verschrikkelijke leed” dat de twee hebben veroorzaakt.

De rechtbank doet op 2 maart 2021 uitspraak.