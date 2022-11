OM eist 24 jaar cel in hoger beroep voor ‘kille liquidatie’ Tommie van der Burg

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in hoger beroep 24 jaar celstraf geëist tegen de 50-jarige Patrick V. uit Eindhoven voor het doodschieten van Tommie van der Burg uit Best in 2015. Ook wordt hij verdacht van een zware mishandeling van het slachtoffer in 2014. De rechtbank veroordeelde V. in december 2017 tot 22 jaar cel, maar hij ging in hoger beroep.

Van der Valkhotel

In de nacht van 13 april 2015 draait Van der Burg met zijn auto het parkeerterrein op van het Van der Valkhotel in Eindhoven. Hij staat bij de slagboom voor het terrein waar hij wordt opgewacht door een schutter. Op camerabeelden is te zien dat deze naar de bestuurderszijde van de auto loopt en Van der Burg van dichtbij door het hoofd schiet. Het slachtoffer overlijdt, de dader rent weg.

IJzeren staaf

Na intensief onderzoek in de moordzaak komt de inmiddels 50-jarige Patrick V. als verdachte in beeld. Hij zou de schutter zijn, maar ook verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige mishandeling van het slachtoffer, een jaar eerder. Daarbij werd Tommie van der Burg in april 2014 in elkaar geslagen met onder andere een ijzeren staaf. De verwondingen die hij daarbij opliep waren zo ernstig dat justitie dit ziet als poging doodslag.

Rol ex-vriendin

Het precieze motief van de liquidatie is onduidelijk gebleven. Tommie van der Burg was verdachte in een zeer groot onderzoek naar synthetische drugs. Uit onder andere de analyse van tekstberichten en verblijflocaties van V. blijkt dat hij samenspande met zijn ex-vriendin. In eerste aanleg stond zij ook terecht voor de moord, zij wordt door justitie gezien als tipgever. De vrouw gaf door waar Van der Burg zich bevond, zodat de schutter kon toeslaan. De rechtbank legde haar eerder een gevangenisstraf op van zes jaar.

Kroongetuige

In de zaak is door het OM een kroongetuige opgevoerd. Tegen hem zou de schutter hebben toegegeven de moord op Tommie van der Burg te hebben gepleegd. Het hof gaf tijdens een eerdere zitting aan de verklaring van de kroongetuige vooralsnog niet te gebruiken als bewijs. Het OM vindt de verklaring van de kroongetuige betrouwbaar, maar stelt ook zonder deze verklaring voldoende bewijs te zien om Patrick V. te veroordelen voor de moord. Zo is zijn dna aangetroffen op patroonhulzen die zijn gevonden op de plaats delict.

De advocaat-generaal noemde de moord donderdag in de zittingszaal een ‘kille en brute liquidatie’.