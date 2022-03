Kroongetuige moet in hoger beroep Eindhovense liquidatie gaan verklaren

Connect on Linked in

In de extra beveiligde rechtszaal De Bunker in Amsterdam-Osdorp begint maandag het hoger beroep tegen Eindhovenaar Patrick V. (50), de moordenaar van Tommie van der Burg in april 2015. In de zaak wordt een kroongetuige gehoord tegen wie V. de moord zou hebben opgebiecht. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad.

Drie liquidaties

In december 2018 werd al bekend dat in de zaak een kroongetuige was opgestaan. Het ging om een Brabantse crimineel uit het drugsmilieu die tot zes jaar cel was veroordeeld. Hij heeft naast de moord op Tommie van der Burg in Eindhoven ook verklaard over de liquidatie van Leon Kok in Nijmegen (2001) en de Rotterdamse liquidatie van Mohammed Ghoumati (2016).

22 jaar cel

Patrick V. werd in december 2017 veroordeeld tot 22 jaar cel voor het doodschieten van Van der Burg bij het Van der Valk-hotel in Eindhoven én voor een poging doodslag. Hij ging vervolgens in hoger beroep. V.’s ex-vriendin Monique G. kreeg zes jaar cel. G. tipte V. dat het slachtoffer naar het Van der Valk-hotel zou gaan, waar hij even later werd doodgeschoten.

Groot drugsonderzoek

Patrick V. zou Van der Burg uit wraak over een slippertje met zijn toenmalige vriendin Monique G. hebben willen vermoorden. De recherche heeft ook overwogen dat het motief niet in de relatiesfeer zat maar dat er een opdrachtgever in het spel was. Tommie van der Burg was verdachte in een zeer groot onderzoek naar synthetische drugs.

De later in 2015 (in België) geliquideerde Eindhovenaar (en Satudarah-lid) Steve Tompson (39) was ook verdachte in die zaak. Van der Burg reed op het moment van zijn liquidatie in een auto die op naam van Tompson stond.

De drugszaak draaide om de vondst van grondstoffen voor xtc en amfetamine waarmee ter waarde van 400 miljoen euro aan drugs had kunnen worden gemaakt.

Kroongetuige

Nadat V. tot 22 jaar cel werd veroordeeld ging hij in hoger beroep, waarna vervolgens de Brabantse kroongetuige opdook. Die kwam met een verhaal op de proppen dat hij in oktober 2016 kort in een cel onder de rechtbank samen met Patrick V. vastzat, vlak voordat beiden op zitting moesten verschijnen. V. zou toen zijn daad tegenover de kroongetuige opgebiecht hebben.

De kroongetuige stond zelf terecht voor enkele gewapende overvallen, maar deed tegenover V. alsof hij ook voor een moord terechtstond. V. ontkent niet alleen de moord op Van der Burg, maar noemt de kroongetuige ook een leugenaar met betrekking tot dit verhaal.

De kroongetuige is verhoord, maar onderdeel van de deal met justitie is dat hij komende week met zijn verhaal naar buiten moet komen.

Reactie advocaat

Nico Meijering, de advocaat van Patrick V., vertelde in december 2018 tegenover Crimesite niet te begrijpen waarom er in de zaak van V. een kroongetuige is ingezet. Meijering: ‘In deze zaak is al sprake van een veroordeling. Dus waarom een kroongetuige? Het Openbaar Ministerie is een rupsje-nooit-genoeg.’

In ruil voor zijn verklaringen zou de straf van de kroongetuige van zes naar drie jaar gaan. De naam van de kroongetuige is niet bekend, maar in de onderwereld zou zijn naam geen groot geheim zijn.