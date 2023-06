OM eist 30 jaar cel en tbs voor dodelijke schietpartij zorgboerderij Alblasserdam

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 30 jaar celstraf en tbs geëist tegen de 39-jarige John S. uit Oud-Alblas voor drievoudige moord, twee pogingen tot moord, bedreiging en verboden wapenbezit. S. schoot op 4 mei 2022 in Vlissingen schoenmaker Johan Quist (60) dood en twee dagen later doodde hij een cliënte (16) en een begeleidster (34) van een zorgboerderij in Alblasserdam. Twee andere mensen raakten zwaargewond.

(Beeld: JBMedia)

John S. verbleef in de periode van 2015 tot 2017 op de dagbesteding van zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, maar moest daar vertrekken vanwege een ongewenste relatie met een 18-jarige cliënte van dezelfde zorglocatie. Die breuk kon hij niet verkroppen, waarna hij haar geruime tijd bleef stalken door haar voortdurend berichten te blijven sturen.

Spoor bijster

In de jaren daarna raakte S. steeds meer het spoor bijster. Hij zocht in april 2022 via internet naar een vuurwapen en uiteindelijk kocht hij ook daadwerkelijk een pistool en munitie. Op 4 mei 2022 reed hij vervolgens naar Vlissingen, waar hij een afspraak had met de 60-jarige Johan Quist. Eenmaal daar aangekomen schoot S. de schoenmaker dood. Later verklaarde S. dat hij dat deed omdat hij zijn aangeschafte wapen wilde testen.

Bloedbad

Twee dagen later, op 6 mei 2022, schoot John S. vervolgens op de zorgboerderij in Alblasserdam een 34-jarige vrouw en een 16-jarig meisje dood. Een jongen van 12 en een 20-jarige vrouw raakten zwaargewond. De politie wist S. in de buurt van de zorgboerderij te overmeesteren en arresteren.

In het onderzoek naar beide schietpartijen is uitgebreid gezocht naar de verkopers van het wapen en de bijbehorende munitie. De 39-jarige Amsterdammer die de verdachte munitie verkocht kon uiteindelijk worden getraceerd en is door het OM vervolgd. Hij werd eerder veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De identiteit van de verkoper van het handvuurwapen kon niet worden achterhaald.

Psychische stoornis

Uit het strafdossier van John S. blijkt volgens justitie dat hij een psychische stoornis heeft en daarvoor behandeld moet worden. Naast 30 jaar cel is daarom ook tbs geëist door het Openbaar Ministerie. Volgens de officier van justitie is alleen een langdurige celstraf met een tbs-maatregel passend.

De officier van justitie: ‘Hoe vind je de juiste woorden om aan te duiden hoe ernstig het doodschieten van drie willekeurige mensen is, hoe erg het is dat je een wapen aanschaft, een onschuldige dame bedreigt en vervolgens op klaarlichte dag een onschuldige man doodschiet om je wapen te testen? En dat je twee dagen later op een zorgboerderij, een plek waar mensen samenkomen die een extra zetje in de rug kunnen gebruiken, die al een rugzakje hebben en die al het nodige hebben meegemaakt, mensen gaat neerschieten? Ik ben nog een paar keer terug geweest en de lieflijkheid van de plek contrasteert zo verschrikkelijk met de hel die verdachte hiervan heeft gemaakt.’

Zie ook:

Verdachte dubbelmoord schreef e-mail aan RTL