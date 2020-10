OM eist 4,5 jaar cel voor mislukte bevrijdingspoging Omar L. (UPDATE)

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag 4,5 jaar cel geëist tegen vier Fransmannen die worden verdacht van de bevrijdingspoging, waarbij de Amsterdamse crimineel Omar L. in januari 2020 moest ontsnappen. De PI Zutphen claimt daarnaast 170.000 euro schade die werd aangericht door de brand en het kapot knippen van hekken bij de ontsnappingspoging.

Omar L. zit een levenslange celstraf uit voor het opdracht geven tot liquidaties en pogingen daartoe. L. is niet gedagvaard in deze zaak omdat ontsnappen uit een gevangenis in Nederland niet strafbaar is. Wel werd hij na de ontsnappingpoging op 19 januari overgeplaatst naar de zwaarbewaakte PI Vught.

4,5 jaar cel

Voor de strafzaak staan vier Fransen met Marokkaanse roots terecht: Alberic G. (30), Bilal L. (27), Foulet N. (22) en Hatime O. (25). Tegen alle vier de verdachten eist het OM maandag voor de rechtbank in Zutphen 4,5 jaar cel voor de poging om Omar L. uit de gevangenis te bevrijden.



Vogelkooi en fakkels

Een van de bevrijders had aangebeld bij de PI Zutphen en in de geopende toegangspoort wiggen, een vogelkooi en fakkels geplaatst. Een gestolen bestelbus reed de poort in en werd met fakkels en vuurwerk in brand gestoken. Met een hamer, slijptol en betonschaar probeerden de verdachten vervolgens een hek te openen, waar Omar L. tevergeefs overheen probeerde te klimmen.

Toen al snel duidelijk werd dat het plan mislukte, sloegen de vier Fransen op de vlucht. Na een achtervolging over de A12 van Nederland naar Duitsland en weer terug werd het viertal uiteindelijk ingerekend. De tijdens de vlucht weggegooide kleding van de verdachten werd bij Rheden uit het water gevist.

‘Oorlogsgebied’

De rechtbank verdenkt de Fransmannen van brandstichting, vernieling en heling van drie voertuigen. De PI Zutphen claimt een schadevergoeding van 170.000 euro voor de brandstichting en het kapot knippen van hekwerken bij de ontsnappingspoging. Bilal L. zou meerdere fakkels hebben gegooid. Het vuurwerk belandde ook op het binnenterrein van de PI Zutphen. Volgens een bewaker “leek het wel een oorlogsgebied”.

Lege accu slijptol

De verdachten zeggen dat ze niet wisten wie er bevrijd moest worden en dat ze Omar L. niet kenden. Een lege accu van de slijptol zou de ontsnappingpoging in de weg hebben gestaan. Volgens de officier van justitie hadden de vier Fransmannen “het juiste gereedschap” bij zich voor de bevrijdingspoging. ‘Ze hadden weinig maar voldoende tijd, maar door onhandig te werk te gaan verloren ze kostbare tijd.’