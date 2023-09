OM eist 4,5 jaar en 2 jaar cel tegen uitlokkers van aanslag in Kerkdriel

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Arnhem 4,5 jaar cel en twee jaar cel geëist tegen twee mannen van 21 uit Rotterdam in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel. De twee zouden volgens justitie in opdracht van hoofdverdachte Ali G. een poging gedaan hebben om een aanslag uit te lokken bij een woning aan het Kaapeind in Kerkdriel. Uiteindelijk werden hier in de nacht van 1 op 2 mei 2021 alleen stenen tegen de ruiten van de woning gegooid.

Onderschepte communicatie

In de afpersingszaak rond het fruitbedrijf in Hedel waren in 2020 en 2021 verschillende aanslagen bij (ex-)werknemers en (familieleden van) de directie van het bedrijf. Het incident bij de woning aan het Kaapeind in Kerkdriel werd niet meteen herkend als onderdeel van deze aanslagenreeks, omdat het op vernieling van een ruit leek. Maar uit politieonderzoek is gebleken dat het de opzet was om een ruit in te gooien en vervolgens met zwaar vuurwerk of een explosief veel schade aan te richten. Deze informatie kwam naar voren uit onderschepte telefoongesprekken tussen de twee twintigers uit Rotterdam.

Hoofdverdachte

De onderschepte communicatie leverde bewijs op dat hoofdverdachte Ali G. (38) uit Naarden ook de initiatiefnemer van deze mislukte aanslag was. G. werd in december 2022 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negentien jaar en tien maanden. In deze zaak loopt nog hoger beroep.

Dezelfde gevangenis

Eén van de Rotterdammers zat destijds in dezelfde penitentiaire inrichting gedetineerd als de hoofdverdachte. Nadat hij door Ali G. was benaderd, heeft hij contact gezocht met de andere 21-jarige man, die niet vast zat. Samen hebben ze het plan bedacht om de aanslag in Kerkdriel door twee anderen te laten plegen, zo is uit het onderzoek gebleken.

De medegedetineerde van de hoofdverdachte heeft verklaard dat hij door hem bedreigd werd. Maar uit de afgeluisterde telefoongesprekken blijkt volgens justitie dat deze verdachte erg onder de indruk was van de hoofdverdachte, en in de veronderstelling verkeerde dat hij veel geld zou krijgen voor het regelen van aanslagen.

Volgens de officier van justitie hebben beide mannen zich schuldig gemaakt aan een mislukte uitlokking van een aanslag: ‘Die qua uitvoering wellicht in het niet valt bij de andere aanslagen, maar die niet los kan worden gezien van die reeks aanslagen in een afpersingszaak die een deel van onze samenleving jarenlang in zijn greep heeft gehouden’, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir.

Geseponeerd

In mei 2021 bleef de schade aan de woning in Kerkdriel beperkt tot enkele krassen op de ruiten. Mogelijk zijn de uitvoerders afgeschrikt door de aanwezige camera’s, of zijn ze nooit van plan geweest om explosieven naar binnen te gooien. De zaken tegen deze uitvoerders zijn, onder andere vanwege de geringe schade, geseponeerd.

De man die tijdens de uitlokking gedetineerd was, hoorde vier jaar en zes maanden tegen zich eisen. Hij had een meer sturende rol dan de andere 21-jarige. Deze hoorde drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, tegen zich eisen.

