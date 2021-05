OM eist 9 jaar cel tegen “Het Meisje” voor sleutelrol in Zwolse drugsoorlog

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Zwolle negen jaar cel geëist tegen Fabienne van den R. (26), alias “Het Meisje”. Volgens justitie is ze betrokken bij een moordaanslag en een ontvoering in de Zwolse onderwereldoorlog. Daarnaast wordt ze verdacht van drugshandel en witwassen. Tegen haar broer “Lowie” eist het OM drie jaar cel. Dat schrijft RTV Oost.

Liquidatiepoging Holtenbroek

Fabienne van den R. geldt als de vermeende rechterhand van de Afghaanse broers Idris en Abas M., tegen wie vorige maand 13 en 19 jaar cel is geëist. “Het Meisje” zou volgens het OM met twee andere verdachten betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van een liquidatiepoging in oktober 2019 in de Zwolse wijk Holtenbroek. Ze zou op de uitkijk hebben gestaan toen Jaemy P. een peilbaken onder de auto van het beoogde doelwit plaatste. Abas M. zou de schutter zijn geweest. De aanslag op de Turkse Zwollenaar Emin Y. mislukte.

Lugubere ontvoering

“Het Meisje” wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de lugubere ontvoering van Irakees R., een rivaliserende drugsdealer. Idris en Abas M. zouden de kidnap hebben uitgevoerd samen met Fabienne’s broer, Louis “Lowie” van den R. De Zwolse Irakees R. zegt dat hij in zijn auto is klemgereden en in het huis van “Het Meisje” is mishandeld. Alles werd gefilmd. Daarna werd hij naar een bos gereden waar een pistool op zijn hoofd werd gezet met de mededeling dat het graf al was gegraven.

Drugshandel en witwassen

Fabienne van den R. zou daarnaast via een tussenpersoon op zeker 170 adressen in Zwolle en omgeving verschillende drugsdealers hebben aangestuurd. Ook witwassen staat op de aanklacht: in mei 2019 pakte de politie haar op toen ze in een peperdure Mercedes-Benz rondreed met 25.000 euro onder haar stoel.

Haar broer “Lowie” wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige ontvoering en drugshandel. Tegen hem eist justitie drie jaar cel.

De rechtbank doet over enkele weken uitspraak.