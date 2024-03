OM eist 9,5 jaar cel in grote strafzaak rond drugslabs

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag 9,5 jaar gevangenisstraf geëist tegen een 35-jarige verdachte uit Velp, die met twee anderen leiding zou hebben gegeven aan een criminele drugslaborganisatie die zich richtte op de grootschalige productie van harddrugs.

Volgens justitie financierde het driemanschap alle criminele activiteiten: ‘Zonder de forse investeringen van deze leiders geen productie van harddrugs. Verdachte zat als leider zelf ‘veilig’ thuis of op ‘veilige afstand’ van waar het daadwerkelijk gebeurde en liep zelf nauwelijks risico om te worden gepakt.’

Aansturende rol

De 35-jarige hoofdverdachte had volgens het OM een organiserende, financierende en aansturende rol bij de productie van synthetische drugs in drugslabs in Didam, Gent en Wildervank, blijkt uit de telefoontaps, observaties, camerabeelden, locatiegegevens van telefoons en de onderschepte cryptocommunicatie van zowel Sky ECC als EncroChat.

Voorbereidingshandelingen

Daarnaast pleegde hij een heel scala aan voorbereidingshandelingen op verschillende plaatsen: het opzetten van een drugslab in Deventer en het exploiteren van diverse stashlocaties (waaronder in Ede, Borculo en Loil) en het regelen van hardware en chemicaliën bestemd voor de productie van synthetische drugs.

Elrits

In het Elrits-proces draait het om voorbereidende werkzaamheden voor en het runnen van een netwerk aan (synthetische) drugslabs in Didam, Wildervank, en Gent en opslaglocaties in Ede, Loil en Borculo. Ook hadden de verdachten plannen om nog meer drugslabs op te zetten op concrete locaties in Midlaren en Haarle, waarbij deze voorbereidende werkzaamheden werden gefrustreerd doordat onder meer de buren alarm sloegen.

Sommige labs waren al in werking, anderen nog in de voorbereidende of opbouwende fase. Zo werd er een groot drugslab in Deventer gezamenlijk opgebouwd en enkele dagen voordat de productie zou aanvangen weer afgebroken, omdat ontdekking werd gevreesd. Volgens de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) was er in het drugslab in Wildervank op ‘industriële schaal’ geproduceerd.

‘Gas erop’

Het OM over de criminele drugsorganisatie: ‘Het driemanschap had zeer grootse plannen om te gaan samenwerken: meerdere locaties, Mexicanen, het produceren van veel kilo’s amfetamine en investeringen van meer dan een ton. ‘Gas erop’, werd in het voorjaar van 2020 door de verdachten tegen elkaar gezegd. Er werden afspraken onderling gemaakt over de investeringen, het regelen van ketels, chemicaliën, personeel, locaties en de verdeling van de opbrengst.’

Op afstand

De hoofdverdachte beriep zich donderdag op zitting op zijn zwijgrecht en ontkent dat hij de gebruiker is van één Sky en twee EncroChat-accounts. Volgens het OM is het echter wel degelijk de verdachte die via die accounts vele berichten verstuurde waaruit blijkt dat hij, op afstand, een belangrijke organiserende en sturende rol had in het zoeken naar en het opbouwen en exploiteren van drugslabs.

Tegen de andere twee hoofdverdachten eiste het OM eerder deze maand forse celstraffen: 6,5 jaar tegen een 35-jarige Zwollenaar en 8,5 jaar tegen een 37-jarige verdachte uit Deventer. Eerstgenoemde was niet betrokken bij het drugslab in Gent.

Vijftien verdachten

De hoofdverdachte die zich donderdag moest verantwoorden is de laatste van vijftien verdachten die, verspreid over meerdere dagen, deze maand voor de rechter verschenen in het drugslabproces Elrits. Naast de gevangenisstraf vindt het OM dat de Velpenaar ruim 190.000 euro moet terugbetalen dat hij met de drugsproductie wederrechtelijk heeft verkregen. De andere twee hoofdverdachten moeten van het OM hun bitcoins inleveren, dan wel een bedrag van 168.000 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel aan de Staat te betalen.

De rechtbank doet op 31 mei uitspraak in alle zaken.

