OM eist bijna vijf jaar cel tegen Somaliër (38) voor wapenhandel met Martien R.

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Bosch bijna vijf jaar cel geëist tegen een 38-jarige Somalische man uit Berg en Dal wegens wapenhandel. De verdachte zou bijna een jaar lang in wapens hebben gehandeld met Martien R., de leider van een Osse criminele organisatie, die vooral uit familieleden bestaat.

Vergaderschuur

Het Brabants Dagblad schrijft dat de Somalische man volgens justitie veelvuldig in beeld kwam als bezoeker van het woonwagenkamp in Oss waar Martien R. en familieleden woonden. Zo zou Somaliër M. M. op camerabeelden te zien zijn die de politie maakte in de vergaderschuur van de familie R. en werd ook zijn stem geregeld gehoord.

Afgeluisterde gesprekken

Volgens justitie blijkt uit afgeluisterde gesprekken in ‘het kantoor’ dat de 38-jarige verdachte met Martien R. sprak over Glocks (pistolen) en automatische vuurwapens (M16 en een uzi). Onder de grond maar ook op andere plekken op het kamp werden tientallen wapens gevonden.

‘Vijf Glocks’

Het OM stelt dat al deze wapens bedoeld waren voor het criminele milieu. Dat zou blijken uit een opgenomen gesprek waarin de Somaliër zei dat er ’s avonds ‘vijf Glocks’ zouden worden geleverd voor 32.000 euro. Op camerabeelden zou te zien zijn dat hij met andere mannen wapens aan het laden was. In een ander afgeluisterd gesprek vertelde de man dat ‘zijn vriend iemand wilde neerschieten’ en dat hij daarom een pistool nodig had.

‘Gamen en chillen’

De verdachte mocht na maar enkele dagen vast te hebben gezeten zijn strafzaak in vrijheid afwachten. Volgens hemzelf kwam hij alleen naar het woonwagenkamp in Oss om te gamen en te chillen met zijn vriend Anton R., de 28-jarige zoon van Martien R.. De wapens die hij op het kamp had gezien waren nepwapens. En om ‘stoer te doen’ praatte hij met de ‘grote jongens’ mee over de wapens.

Het OM eist bijna vijf jaar cel tegen de Somalische man. De rechtbank doet op 21 november uitspraak.

Leider

Martien R. (50) werd in september 2021 veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank ruim anderhalf jaar leiding aan een criminele organisatie die zich onder meer bezighield met drugs- en wapenhandel, witwassen en diefstallen. De dertien medeverdachten en vooral familieleden van R. kregen celstraffen variërend van één tot tien jaar cel.

Suïcide

Het hoger beroep loopt en wordt in mei 2023 afgerond. De strafzaak tegen Helmonder Frank L. (47), volgens justitie de wapenexpert van de familie R., wordt geschrapt. L. maakte recent een einde aan zijn leven. Frank L. was sinds de zomer van vorig jaar op vrije voeten.

Alle berichten over Martien R..