OM eist in hoger beroep 16 jaar cel voor doodsteken Roderick Leta

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in hoger beroep een eis van 16 jaar cel gevraagd bij de rechtbank in Amsterdam voor het doodsteken van Roderick Leta (29) in Amsterdam-West. Het slachtoffer werd op 13 januari 2019 in de Van Reigersbergenstraat doodgestoken door de Afghaanse Ahmad P. De rechtbank veroordeelde hem in juni 2020 tot 14 jaar cel na een strafeis van 18 jaar.

Dna

P. wordt ervan verdacht dat hij Roderick Leta met ruim twintig messteken om het leven heeft gebracht. Hij kwam al snel in beeld omdat hij op de dag van Leta’s dood veel telefonisch contact met hem had. De politie vond dna van zowel de verdachte als het slachtoffer op handschoenen, een jas en een koksmes die zijn gevonden rond de plaats delict.

Tasje met geld

Uit verklaringen van familieleden blijkt dat Leta vaak een tasje met geld bij zich had. Dit tasje is niet teruggevonden. Volgens de officier van justitie beroofde de verdachte het slachtoffer van het tasje tijdens een vechtpartij en stak hij hem daarbij dood.

Gvm-maatregel

Naast de 16 jaar eis in hoger beroep pleitte de advocaat-generaal volgens Het Parool ook voor een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (gvm) voor P. Dat zou betekenen dat hij na terugkeer in de maatschappij langer dan gebruikelijk onder intensief toezicht staat, zoals ook bij tbs’ers het geval is. P. weigerde medewerking aan een psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum.

Het OM vindt tevens dat de schadevergoeding voor de nabestaanden moet worden verhoogd van 63.000 naar 110.000 euro.

Het Hof doet op 19 februari uitspraak in de zaak.