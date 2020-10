OM eist in hoger beroep 16 jaar cel voor Rotterdamse BBQ-moord

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw zestien jaar gevangenisstraf geëist tegen de 27-jarige Sidar D. uit Dordrecht. Hij wordt ervan verdacht op 28 mei 2017 de toen 21-jarige vlogger Parsa Maboud uit Zoetermeer te hebben doodgeschoten. Het slachtoffer was die bewuste avond aan het barbecueën aan de Paardenbloem in Rotterdam toen hij werd geliquideerd.

Sidar D. is daar toen met een vriend, de inmiddels 27-jarige Rotterdammer Hüseyin C., naartoe gereden. Hij staat op een later moment ook terecht voor zijn rol in deze zaak. Getuigen verklaren dat D. direct bij aankomst begon met schieten en daarbij de naam van het slachtoffer riep. Sidar D. heeft bekend te hebben geschoten, maar stelt dat hij op dat moment de onenigheid die hij met het slachtoffer had wilde uitpraten.

Ripdeal

De rechtbank veroordeelde de verdachte in eerste aanleg tot elf jaar cel voor moord en het voorhanden hebben van een vuurwapen. In het vonnis werd in strafmatigende zin meegewogen dat het waarschijnlijk is dat Sidar D. en Parsa Maboud (als vlogger bekend onder de naam Parsa010) elkaar kenden uit het drugsmilieu en dat het slachtoffer verdachte langere tijd zou hebben geïntimideerd en bedreigd, onder meer bij een beroving (ripdeal) met een vuurwapen.

Voorbedachte raad

Het OM meent dat die straf geen recht doet aan de ernst van de feiten en ging dan ook tegen die uitspraak in hoger beroep. In hoger beroep laat de advocaat-generaal weten in de beroving, die zich zo’n negen maanden voor de feiten afspeelde, geen strafmatigende omstandigheid te zien. Ook blijkt wat het OM betreft uit het dossier niets van andere bedreigingen of intimidaties. Blijft over: voorbedachte raad, dus moord. Het OM eiste eind 2018 ook al zestien jaar cel tegen Sidar D.

Volgens het OM heeft D. zijn oorspronkelijke plannen voor die avond afgezegd toen hij vernam dat Maboud ergens zat te barbecueën en heeft vervolgens besloten daarheen te rijden, de auto uit het zicht te laten parkeren en een capuchon ver over zijn hoofd te trekken voordat hij naar de woning aan de Paardenbloem toeliep. Na de eerste schoten zou D. nog een tweede reeks schoten hebben gelost.

Kille afrekening

‘Er is hier sprake geweest van een kille afrekening. De verdachte heeft op een avond in een woonwijk voor de ogen van anderen iemand in koelen bloede doodgeschoten. De verdachte heeft voor eigen rechter gespeeld’, aldus de advocaat-generaal in het requisitoir.

Het hof doet naar verwachting uitspraak op 22 oktober.