Vier jaar voor JoeyAK voor ontvoering, zaak tegen Bigidagoe geëindigd

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag de 27-jarige Joël H., alias rapper JoeyAK, veroordeeld tot vier jaar cel voor de gewelddadige ontvoering van rapper Kobus L. (28). De strafzaak tegen medeverdachte Danzel Silos, alias rapper Bigidagoe (26), is geëindigd. Hij werd op 25 februari in Amsterdam-Sloterdijk geliquideerd. Andere medeverdachten krijgen tot 3,5 jaar cel.

Doodsangsten

Amsterdammer Kobus L. stond urenlang doodsangsten uit toen hij op 3 september 2022 door een groep mannen werd gegijzeld, mishandeld en beroofd. De mannen dreigden zijn vingers af te knippen als er geen losgeld van 50.000 euro zou worden betaald. Tegen de groep van negen mannen, die deel uitmaken van rapformatie Zone 6 uit Amsterdam-Holendrecht, eiste het Openbaar Ministerie in december celstraffen van vier tot zeven jaar.

Vingers afknippen

Kobus L. werd langdurig rondgereden in een busje. Bij de politie verklaarde hij te zijn geslagen en te zijn bedreigd met een vuurwapen. Tijdens de rit zouden de verdachten vrienden van hem hebben gebeld en 50.000 euro losgeld hebben geëist. Als zij niet zouden betalen, dan zouden de verdachten de vingers van het slachtoffer er één voor één afknippen.

Stuk hout

De rit eindigde in Amsterdam-Zuidoost waar de verdachten de man in een woning wilden onderbrengen. Bij zijn ontsnappingspoging werd Kobus L. door enkele verdachten met een stuk hout geslagen. Omwonenden die de mishandeling zagen, waarschuwden de politie waarna de verdachten er vandoor gingen.

Volgens het slachtoffer was de rol van JoeyAK het grootst. Hij zou als frontman van rapformatie Zone 6 de regie hebben gevoerd over de gijzeling. Het slachtoffer zou over hem geroddeld hebben en daar was hij boos over.

Enkelbandgegevens

Aan de hand van camerabeelden, de telefoonnummers, ANPR-gegevens van voertuigen, de gps-gegevens van een gehuurde bus en de enkelbandgegevens van JoeyAK heeft de politie in kaart kunnen brengen waar de verdachten in het weekend van 3 september 2022 waren. JoeyAK droeg een enkelband, omdat hij op 11 maart 2020 was geschorst in een andere ontvoeringszaak waarvoor hij 40 maanden cel kreeg opgelegd.

Uit het onderzoek van de politie is het volgens het OM duidelijk dat de negen verdachten allemaal grotendeels bij de gijzeling van de 28-jarige Amsterdammer aanwezig zijn geweest.

Celstraffen

Tegen JoeyAK eiste het OM zeven jaar cel. Zijn straf valt met vier jaar lager uit, omdat hij volgens de rechtbank alleen betrokken was bij het begin van de ontvoering. De andere verdachten krijgen celstraffen van 26 tot 42 maanden opgelegd.

Tegen Danzel Silos, alias Bigidagoe, eiste het OM vier jaar cel. Zijn strafzaak is komen te vervallen doordat hij bijna twee weken geleden werd doodgeschoten vlakbij station Amsterdam-Sloterdijk.

Gangsterrapper JoeyAK wordt in Suriname gezocht voor betrokkenheid bij een schietpartij.