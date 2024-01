OM eist levenslang voor verdachten in moordzaak Peter R. de Vries

Connect on Linked in

Het OM heeft wederom levenslange gevangenisstraffen geëist tegen de hoofdverdachten van de moordaanslag op Peter R. de Vries. Woensdag worden de eisen in deze zaak uitgesproken door justitie.

Verband

De officieren kwamen woensdagochtend met een opmaat naar het uitspreken van de strafeisen. Ze stelden onder meer: ‘Het verband werd vermoed, en is thans bevestigd: De Vries ís vermoord omdat hij de kroongetuige bijstond als vertrouwenspersoon. Dat kan niet anders dan zeer zwaar meewegen in de strafmaat.’

Honderd tellen

De hoge strafmaat kwam als eerste naar voren in de eis van levenslang die justitie voor de schutter in de zaak, Delano G. (24). Dat ging ook over het gemak waarmee hij ertoe overging: ‘Hij had niet meer dan honderd tellen nodig om te beslissen dat hij dit ging doen.’

Rol

Ook tegen chauffeur Kamil E. wordt levenslang geëist. Justitie stelt dat nergens uit is gebleken dat E. onder druk zou zijn gezet om mee te doen aan de aanslag.

Voor de ‘moordmakelaar’ Krystian M. eist het OM ook een straf van levenslang. Hij wist volgens justitie weten wat de rol van Peter R. de Vries was, als tussenpersoon.

Tegen Konrad W., de man die als eerste was benaderd voor de aanslag, wil justitie 17 jaar cel. Hij zou wapens, telefoons en een auto hebben geregeld.

Filmers

Voor de twee filmers Gerower O. en Erickson M. wil justitie in beide gevallen 21 jaar celstraf.

De eis tegen Divainy K., de man die de opdracht zou hebben gegeven voor het filmen, is 8 jaar en 4 maanden. Hij zou een belangrijke aansturende en faciliterende rol in de organisatie hebben gehad. K. zit op dit moment in de gevangenis van Veenhuizen een straf van vijf jaar uit voor wapen- en drugshandel. Hij heeft ook een veroordeling voor een overval met dodelijke afloop.

Ook Ludgardo S. was betrokken bij het coördineren van het filmen. Voor hem is 14 jaar gevangenisstraf gevraagd. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij de opdracht heeft gegeven om De Vries te filmen nadat de misdaadjournalist was neergeschoten. Ook zou hij vooraf verkenningen hebben uitgevoerd rond de plaats delict.

Tegen een laatste contactpersoon van de filmers, Christopher W.: 3 jaar.

Opnieuw

In deze zaak staan negen verdachten terecht. De zaak moest overnieuw worden gedaan, omdat een van de rechters tijdens de eerdere behandeling voortijds naar het buitenland verhuisde.