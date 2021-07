‘Delano G. zou 150.000 euro krijgen voor aanslag op Peter R. de Vries’

Connect on Linked in

Delano G. (21), de vermeende schutter van Peter R. de Vries was 150.000 euro in het vooruitzicht gesteld voor de moordaanslag op de misdaadverslaggever. Dat zeggen twee anonieme familieleden tegen De Telegraaf. Ze vermoeden dat G. is aangestuurd door een “moordbende” waarvan leden vanuit hun cel via bezoek opdrachten verstrekken.

Jeugddetentie

G. zou voor zijn 21ste al een strafblad hebben opgebouwd met veroordelingen voor straatroven, overvallen en woninginbraken. In 2017 kreeg hij op zijn 16e vijftien maanden jeugddetentie, waarvan vijf voorwaardelijk. De familieleden, die hun verhaal doen omdat ze vinden dat het geweld moet stoppen en hun familie “willen redden”, weten niet waarom het misging. ‘Maar de ouders vinden het verschrikkelijk. Zo’n moordaanslag plegen is geen gewone criminaliteit’, zeggen ze tegen De Telegraaf.

‘Kweekvijver’

Ze schetsen het beeld dat Delano G. van dans en rap houdt en enorm gevoelig is voor status en aandacht. Haantjesgedrag noemen ze het. ‘Hij had veel contact met foute jongeren uit Nieuwegein, Vianen en Tiel. Ze vormen een kweekvijver voor de grote Mocro-gangsters. Deze jongens krijgen een keer een verzoek om een tas met geld of drugs in een schuur te zetten of weg te brengen en worden er dan langzaam ingezogen.’

26Koper

Een ander familielid zegt dat sommige familieleden het ver geschopt hebben met casino’s, vastgoed of als makelaar, maar dat een ander deel het verkeerde pad is opgegaan. Ze verwijzen daarbij naar Delano G.’s neef Jaouad “Joey” W. Die werd in 2015 opgepakt in het onderzoek 26Koper dat ging over de vondst van een enorm wapenarsenaal in Nieuwegein en het voorbereiden van liquidaties. De verdachten van 26Koper ziet justitie als handlangers van Taghi.

In hoger beroep werd W. in 2019 veroordeeld tot dertien jaar cel vanwege het voorbereiden van liquidaties en het deelnemen en leidinggeven aan een criminele organisatie.

‘Schieten in het bos’

De familieleden van Delano G. zeggen tegen de krant dat er nog twee jongens uit de familie “erg gevaarlijk” zijn: ‘Een van hen oefent met schieten in het bos. Hij wordt klaargestoomd als huurmoordenaar.’ Ze zeggen het verder onbegrijpelijk te vinden dat een man die verdacht wordt van de moord op advocaat Derk Wiersum zomaar wordt vrijgelaten.

Ook zeggen ze dat ze vermoeden dat G. vanuit een “moordbende” is aangestuurd. Hij zou 150.000 euro krijgen voor de aanslag op Peter R. de Vries.

